Serie A : Atalanta s'amuse avec Cagliari

Quoi de mieux que de regarder un match de l'Atalanta pour lancer une après-midi de football ? Face à Cagliari lors de cette 3e journée, les hommes de Gasperini n'ont pas fait d'entorse à leur réputation d'équipe ultra-offensive. Une ouverture du score rapide de Luis Muriel mettait les Lombards dans les meilleures dispositions (1-0, 7e) avant que Diego Godin, pour sa première titularisation avec les Sardes, n'égalise (1-1, 24e). Le rouleau compresseur s'est ensuite mis en route.

3 buts en 15 minutes ont été inscrits par Gomez, Pasalic et Zapata, pour rentrer aux vestiaires avec un confortable matelas (4-1). Une simple gestion du rythme et de l'effectif suffisait pour assurer une 3e victoire en 3 matchs pour la Dea. Les Bergamasques, qui ont malgré tout encaissé un but de Joao Pedro (4-2, 52e) avant d'en rajouter un 5e grâce à Lammers (5-2, 81e), en profitent pour devenir leader de Serie A pendant que Cagliari reste à la 16e place.