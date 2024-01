Antonio Conte recale encore Naples !

Décidément, Aurelio de Laurentiis a du mal avec les entraîneurs ces derniers mois. Il avait jeté son dévolu sur Rudi Garcia l’été dernier, après avoir échoué à convaincre Luis Enrique et surtout Antonio Conte, son objectif principal. L’entraîneur français n’a pas fait l’affaire et a été limogé sans ménagement ni égards par le président napolitain, qui n’a pas hésité à l’égratigner publiquement. Là encore, il a tenté de faire venir Antonio Conte. L’ancien entraîneur de la Juventus, de l’Inter Milan, de la sélection italienne, de Chelsea ou encore Tottenham a alors réclamé beaucoup d’argent, et laissé entendre qu’il ne souhaitait pas prendre une équipe en cours de saison.

De Laurentiis s’est alors tourné vers Walter Mazzarri, ancien coach du Napoli, pour une pige de 6 mois. Mais la pige du coach italien s’avère catastrophique en termes de résultats, puisqu’il fait même moins bien que Rudi Garcia (sans être autant critiqué par la presse transalpine). Comme le révèle Il Mattino ce mardi, face à cette crise, Aurelio de Laurentiis a recontacté Antonio Conte. En disant oui à toutes ses exigences : un contrat de 3 ans avec 8 M€ de salaire, l’embauche de son homme de confiance, d’un nouveau directeur sportif et une carte blanche sur le mercato. Oui à tout, et même la possibilité de quitter le club à la fin de la saison sans faire d’histoire. Réponse d’Antonio Conte : toujours non.