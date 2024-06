Euro 2024 : le tableau complet des 8es de finale

Cette fois ça y est, après les dernières rencontres du groupe F, on connait l’ensemble des qualifiés pour les 8es de finale de cet Euro 2024. Outre la France qui affrontera la Belgique le 1er juillet prochain à Düsseldorf, nous aurons droit à d’autres affiches particulièrement alléchantes.

La suite après cette publicité

Aux extrémités du tableau, on retrouve Allemagne-Danemark et Suisse-Italie. En difficulté dans son groupe, l’Angleterre hérite de la Slovaquie. Tirage abordable aussi pour le Portugal qui défiera la Slovénie. En revanche, les Pays-Bas devront se défaire de la Roumanie. Qualifiée pour la première fois en huitième de finale, la Géorgie de Willy Sagnol a touché le gros lot et se mesurera à l’Espagne.

Les affiches des 8es de finale au complet :

Suisse-Italie, le 29 juin à 18h

Allemagne-Danemark, le 29 juin à 21h

Angleterre-Slovaquie, le 30 juin à 18h

Espagne-Géorgie, le 30 juin à 21h

France-Belgique, le 1er juillet à 18h

Portugal-Slovénie, le 1er juillet à 21h

Roumanie-Pays-Bas, le 2 juillet à 18h

Autriche-Turquie, le 2 juillet à 21h