LdC : Luis Enrique n’a pas la pression

Demain soir, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain vont croiser le fer lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Un choc qui sera crucial pour les Franciliens. Pourtant, ces derniers avaient bien débuté leur campagne européenne avec une victoire face à Girona lors du premier acte, le 18 septembre dernier au Parc des Princes. Mais les trois actes suivants n’ont pas été très bons d’un point de vue comptable pour le PSG, qui a enchaîné avec une défaite face à Arsenal, un nul contre le PSV Eindhoven et enfin une défaite 2 à 1 à domicile face à l’Atlético de Madrid il y a deux semaines. Vingt-cinquième au classement, le club champion de France devra impérativement relever la tête lors des quatre journées suivantes face au Bayern Munich, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart. C’était le message diffusé ce lundi en conférence de presse par Vitinha et Luis Enrique. L’Asturien est conscient que son équipe joue gros.

«Je crois qu’on a joué 12 matches de Ligue 1 et 4 en Ligue des champions. Donc ça fait 16 matches. Je crois que mon équipe, sauf contre Arsenal, a fait de très bonnes performances. On a pu le voir avec les statistiques, en attaque et en défense. Demain, on va suivre cette même ligne de conduite. On va devoir aller plus loin que ce à quoi nous sommes habitués. Ce sera la même chose pour le Bayern Munich. Quand on n’aura pas le ballon, il nous faudra courir plus. Il faudra élever le niveau, surtout quand on joue contre un adversaire de ce niveau-là (…) On a déjà joué 4 matches de Ligue des champions, dont 3 à domicile. Le résultat est-il juste ou pas? Je l’ai déjà dit, pour moi, il est injuste. Mais il est ce qu’il est. Donc maintenant, on est obligés d’avoir de bons résultats pour se qualifier. On ne sait pas encore combien de points il faudra pour y parvenir. On s’est compliqué la tâche. Le football ne connaît qu’une chose, ce sont les buts marqués et pour ça, on a encore une marge de progression.» Il faudra en marquer demain soir à Munich pour rester en vie en C1.

