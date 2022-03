ASSE : un retour possible de Rémy Cabella ?

«On ne parle que du match, hein, par contre ?» Voici ce que déclarait Rémy Cabella (31 ans), dimanche, après la victoire de Saint-Étienne contre le FC Metz (1-0). Passé par le club stéphanois entre 2017 et 2019, le milieu de terrain offensif, natif d'Ajaccio, était, en effet, présent à Geoffroy Guichard avant de rentrer voir sa famille en Corse. En plein flou suite à son départ de Krasnodar (Russie) en pleine guerre en Ukraine, Cabella, sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club russe, ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Dans ce sens, si le récent communiqué de Krasnodar précise bien qu’il lui faudra attendre «la résiliation définitive» de son contrat pour se trouver un nouveau club, comment ne pas penser à un retour de l'ancien Marseillais chez les Verts.

Une hypothèse à laquelle le principal intéressé a d'ailleurs répondu : «non, pour le moment, j’attends d’abord que ça se termine avec mon club. Il me reste encore quelques mois pour réfléchir à ce que je vais faire. Je vais me préparer physiquement pour être en forme la saison prochaine». Présent dans le vestiaire stéphanois pour fêter la victoire de certains de ses anciens coéquipiers, Cabella a quoi qu'il en soit reçu un soutien chaleureux : «c’est vraiment une super personne et j’espère que la situation va s’arranger pour lui», indiquait ainsi Mahdi Camara avant de remettre une pièce dans la machine quant à un éventuel come-back : «vous pensez bien que je ne vais pas refuser un retour de Rémy Cabella». 17e de Ligue 1, l'ASSE ne dirait, également, sans doute pas non...