Ligue 2 : le PFC cale encore, Lorient nouveau dauphin

Le Paris FC se rendait à Pau ce samedi en début d’après-midi, match comptant pour la 13e journée de Ligue 2. Le leader confirme sa période de moins bien en concédant un troisième match nul consécutif. Après Amiens (0-0) et Rodez (3-3), le club de la capitale n’a pu faire mieux que 0-0 à Pau, auteur d’une très belle performance défensive. L’écart en tête du championnat se réduit puisque, dans le même temps, Lorient a gagné.

Les Merlus en profitent pour revenir à un petit point des Franciliens et de prendre la place de dauphin. Olivier Pantaloni et ses hommes l’ont emporté contre Guingamp 3-1 au Moustoir. Katseris (8e) et un but malchanceux de Basilio contre son camp (42e) ont donné un break d’avance aux Lorientais. L’EAG est revenu dans le match par un penalty de Louiserre (57e) mais Soumano a scellé la victoire des siens d’un pénalty lui aussi (68e).

Les résultats des matchs de 14h :

Pau 0 - 0 Paris FC

Lorient 3 - 1 Guingamp : Katseris (8e), Basilio (csc 42e), Soumano (sp 68e) ; Louiserre (sp 57e)