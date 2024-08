Jeux Olympiques, France : les Bleues ont encore déçu tout le monde

Le football français féminin ne se porte pas si mal mais échoue toujours au moment de prendre une autre dimension. Un constat régulier et qui se tient désormais depuis de longues années. Quart de finalistes de l’Euro 2009 et quatrième de la Coupe du monde 2011, la France avait à l’époque su franchir un cap afin de donner bien plus de visibilité au football féminin. 2011 sera aussi marquée par la première victoire de l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Les Fenottes ont désormais huit titres et trois finales perdues dans la compétition sur les quinze dernières éditions. Le Paris Saint-Germain est également devenu une référence avec deux finales de Ligue des Champions en 2015 et 2017. Alors que la D1 Arkema dispose du meilleur coefficient UEFA d’Europe, la sélection elle n’a pas su connaître un cercle aussi vertueux que les clubs tricolores.

La suite après cette publicité

Depuis la quatrième place acquise à la Coupe du monde 2011, les Françaises ont ainsi échoué trois fois au stade des quarts de finale. Tout d’abord en 2015 face à l’Allemagne après une défaite aux tirs au but (1-1, 5-4) puis en 2019 face aux États-Unis lors d’une compétition à domicile (2-1). La dernière en date est sans doute la plus frustrante. Dans une bonne dynamique lors de la Coupe du monde 2023, la France avait échoué contre l’Australie alors que le statut des deux équipes était équivalent (0-0, 7-6 aux tirs au but). «Ça m’est déjà arrivé, j’en ai gagné, j’en ai perdu (des séances de tirs au but ndlr). Ce soir, il faut être fier des filles, elles ont fait un match exceptionnel. Ça allait de droite à gauche, de gauche à droite. Dire qui méritait le plus c’est difficile donc félicitations à l’Australie. Et puis félicitations à tout le staff qui a fait un travail magnifique. Il faut garder la tête haute et puis penser aux Jeux olympiques», ne manquait pas de rappeler Hervé Renard suite à cette nouvelle déception. Un discours qu’on a retrouvé bien trop souvent avec les Bleues.

À lire

Jeux Olympiques : la sortie médiatique lunaire d’Hervé Renard après l’échec des Bleues

Une nouvelle désillusion

Au Championnat d’Europe malgré un statut qui fait d’elle une des nations phares du continent, la France a toujours raté le coche ou presque. En 2013, les Françaises font carton plein avec trois victoires en phase de poules avant d’échouer (1-1, 4-2 aux tirs au but) contre des Danoises qui s’étaient qualifiés avec deux points en trois matches. Poussives en 2017, les Françaises terminent deuxièmes d’une poule facile avec l’Autriche, la Suisse et l’Islande et passent même proches de la sortie de route. Celle-ci intervient finalement au tour suivant contre l’Angleterre (1-0) qui se fera écraser par la suite contre les Néerlandaises (3-0). C’est finalement lors de l’Euro 2022 que la France a montré de meilleures choses. Premières de leur poule avec facilité, les Tricolores iront battre les Pays-Bas (1-0 après prolongations) alors qu’elles étaient tenantes du titre. Une victoire référence pour les Bleues qui n’a pas été suivi avec la défaite dans la foulée en demi-finale contre l’Allemagne (2-1).

La suite après cette publicité

Au niveau olympique, le passif reste aussi compliqué avec cette demi-finale perdue en 2012 contre le Japon (2-1) puis l’échec contre le Canada pour essayer d’aller chercher la médaille de bronze (1-0). En 2016, le scénario était le même, une phase de poule de qualité puis une défaite contre le Canada (1-0), cette fois en demi-finale. La constante dans ces éliminations reste des revers sur le fil alors que la possibilité de marquer la plus belle page de leur histoire était proche. C’était le cas encore une fois hier contre le Brésil en quart de finale des JO 2024. Alors que le bilan était tricolore avec 7 victoires et 5 nuls en 12 confrontations entre les deux équipes, la France a perdu en toute fin de rencontre sur la plus petite des marches (1-0). Avec des joueuses qui ont changé en treize ans et différents sélectionneurs comme Bruno Bini, Philippe Bergeroo, Olivier Echouafni, Corinne Diacre et Hervé Renard, la France n’arrive toujours pas à passer le cap. Tout n’est pas à jeter avec une régularité à toute épreuve et une médaille d’argent en Ligue des Nations obtenue en mars dernier. Pour autant, la France qui reste sur 7 échecs lors de ses 8 derniers quarts de finale va vite devoir trouver la solution au problème. L’Euro féminin 2025 qui arrive l’été prochain sera une nouvelle occasion de vaincre le signe indien pour les Tricolores.