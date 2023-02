Dortmund - Chelsea : les notes du match

La suite après cette publicité

Dépenser 370 M€ est-il un bon moyen d’aller loin en Ligue des Champions ? Le huitième de finale aller entre le Borussia Dortmund et Chelsea devait donner un premier élément de réponse, alors que la Premier League se charge de rappeler à Todd Boehly que construire un effectif de plus de 30 joueurs apporte plus de maux de tête à son entraîneur que de points à son équipe. Parmi les incohérences relevées dans le onze des Blues, la titularisation de Hakim Ziyech, qui attendait son transfert à Paris le 31 janvier dernier, se plaçait en tête de liste. Les recrues hivernales, avec Enzo Fernandez, João Felix et Mykhaylo Mudryk, étaient également présentes. Et c’est d’ailleurs Mudryk qui créait le premier frisson en profitant des espaces dans le dos de la défense du Borussia, mais Schlötterbeck intervenait avec un splendide tacle. La rencontre démarrait sur un rythme élevé, les deux équipes cherchant à vite se porter vers l’avant. Jude Bellingham était à la baguette, et le BVB étouffait Chelsea avec un pressing constant. Cela n’accouchait pas d’actions véritablement dangereuses, hormis une frappe d’Haller petit filet. Chelsea, de son côté, s’engouffrait dans les espaces en contre, avec João Felix et Mudryk en chefs de file, sans plus d’efficacité, à l’image d’une frappe au-dessus du Portugais sur un service parfait de Ziyech (31e). Felix touchait la barre dans la foulée, après un joli numéro (38e).

Au retour des vestiaires, Chelsea s’offrait un long temps de possession dans le camp allemand, avec en prime un splendide coup-franc de James sorti par Kobel (55e). Chelsea poussait, mais se déplumait défensivement et c’est Adeyemi qui en profitait. Suite à un corner des Blues, il récupérait le ballon dans son camp, s’offrait une chevauchée fantastique en déposant Enzo Fernandez et éliminait Kepa (1-0, 63e) ! Chelsea repartait à l’attaque et le BVB se recroquevillait en défense. Emre Can sauvait sur sa ligne une frappe de Koulibaly relâchée par Kobel (79e). Malgré une nette domination anglaise en seconde période et une dernière frappe d’Enzo Fernandez sortie par Kobel (90e+5), c’est bien le Borussia Dortmund qui ressort vainqueur de ce huitième de finale aller sur la plus petite des marges, ce qui promet un match retour tout aussi bouillant !

À lire

LdC, Dortmund : Jude Bellingham s’enflamme pour Karim Adeyemi

l’homme du match : Kobel (8) : s’il n’a pas eu énormément d’arrêts à réaliser en première mi-temps, même s’il a été sauvé par sa barre transversale face à Félix, le second acte a été totalement différent. Et il a répondu présent en réalisant des parades de grande classe (55e, 62e, 78e). Il conclut sa prestation par un splendide arrêt face à Fernandez (90e+5). Le Suisse a parfois eu des difficultés dans les airs. Mais l’essentiel est ailleurs, puisqu’il a gardé sa cage inviolée et de quelle manière. Il a gardé la victoire des siens.

La suite après cette publicité

Dortmund :

Kobel (8) : voir ci-dessous

Wolf (5,5) : face à Mudryk et Félix, il a eu énormément de boulot ce mercredi. Et l’Allemand a souvent été mis en difficulté par les deux nouvelles recrues de Chelsea par leur vista. Du point de vue offensif, il a été plus à son aise en proposant des solutions dans son couloir, souvent dans les bons coups avec Brandt. Il a eu une belle opportunité en fin de première période (43e). Remplacé par Julian Ryerson (73e) , qui a apporté de la personnalité lors de son entrée en jeu.

Süle (6) : l’ancien défenseur central du Bayern a eu du travail lors de ce 8e de finale. Face à la vitesse des attaquants londoniens, il n’a pas toujours tenu la cadence, notamment en contre. Sa bonne lecture du jeu a toutefois été un atout pour le BVB. Il a pu réaliser plusieurs interventions décisives (39e). Il a tenu le coup dans le money-time face aux assauts des visiteurs.

Schlotterbeck (6,5) : il a été le défenseur le plus à l’aise face aux hommes de Potter. D’entrée de jeu, il a imposé sa loi en réalisant un tacle de toute beauté sur Mudryk (1e). L’Allemand a été ensuite très propre dans la relance, tentant souvent des long ballons en direction de ses attaquants. Tout comme son compère en défense central, il a été irréprochable dans les dernière minutes.

Guerreiro (6) : lui qui est souvent plus ailier gauche que latéral, il a dû se contenir ce mercredi soir. En duel avec Ziyech, le Portugais n’a pas pu souvent empêcher le Marocain de centrer mais il n’a pas non plus perdu le contrôle dans son face à face. Malgré tout, à chacune de ses montées, ses centres ont été régulièrement dangereux et précis. En bonus, il est le passeur pour le chef-d’oeuvre d’Adeyemi.

Can (7,5) : positionné dans un rôle de sentinelle, il était le lien entre la défense et l’attaque de son équipe. Il a fait preuve d’autorité face au Blues avec plusieurs interceptions précieuses. Après la pause il est encore monté d’un cran, alors que Chelsea augmentait la pression sur les buts de Kobel. Il est l’auteur d’un magnifique sauvetage sur sa ligne (78e).

Adeyemi (7,5) : la pépite du football allemand a eu deux visages dans cette confrontation. D’abord en première mi-temps, où il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Ses choix en position offensive ont souvent été à contretemps. Il a voulu souvent faire la différence par ses dribbles, mais il a été peu en réussite. Puis au retour de vestiaires, où il a pu enfin montrer tout son talent avec sa vitesse et ses dribbles. Son but d’anthologie montre à quel point il peut être un poison pour la totalité des défenseurs. Son acte de naissance sur la scène européenne. Remplacé par Jamie Bynoe-Gittens (79e) , qui a eu peu de ballons pour s’exprimer.

Bellingham (7) : comme souvent depuis le début de la saison, il a été l’âme de son équipe. Doté d’un très gros volume de jeu, il a orienté le jeu de son équipe avec une vision toujours adéquate. On l’a vu également souvent se projeter dans la surface de réparation et tenter des tirs aux abords de la surface. Le jeune Anglais a tout de même été coupable de plusieurs fautes évitables. Un bon Bellingham, sans être non plus fantastique. Mais son niveau est déjà tellement impressionnant à son âge…

Ozcan (5) : une copie plutôt neutre pour le Turc. S’il a été à l’origine de quelques bonnes combinaisons, on l’a très peu vu dans la zone de vérité. Défensivement il a été beaucoup plus mis à contribution. C’est dans ce secteur qu’il s’est le plus illustré en seconde mi-temps. Un match sérieux, sans plus.

Brandt (6,5) : avec Bellingham, ils ont été les maîtres à jouer du Borussia. Sa qualité technique et de passe ont permis aux siens de réaliser plusieurs longues séquences de possession. Face au jeu, l’Allemand était en permanence un danger pour les Blues. Il a tenté énormément de une-deux avec ses partenaires. Moins en vue en seconde période, même si ses prises de balles ont toujours été productives. L’homme en forme du BVB ces dernières semaines.

Haller (4) : dans une configuration de match pas la plus idéale pour un numéro 9, il a tiré son épingle du jeu par moment. L’international ivoirien a souvent été utile en position de pivot pour les relances des Jaune et Noir. Il s’est procuré une belle situation en première mi-temps (27e). Mais, il a été cadenassé par la défense des Blues. Remplacé par Anthony Modeste (68e), qui a eu plusieurs situations de contre-attaque sans bien les négocier.

Chelsea