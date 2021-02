Bryan Reynolds signe à l'AS Roma

Le club de la capitale italienne vient d'annoncer l'arrivée de la pépite américaine Bryan Reynolds, le joueur de 19 ans qui arrive tout droit du FC Dallas. Il s'agit d'un prêt payant de 100.000€ avec option d'achat.

Le latéral droit deviendra ensuite Romain définitivement cet été, avec cette option d'achat obligatoire de 6,75 millions d'euros. Le joueur sera lui lié sous contrat avec le club jusqu'en 2025.

🤝 Welcome to #ASRoma, Bryan Reynolds! 🇺🇸



As a club we are proud to continue supporting missing children charities around the world - working together to improve the chances that youngsters across the globe will be returned home safely. ♥️ pic.twitter.com/JaM9oK0Ea3