La bombe Yamal au PSG affole l’Europe, la Juventus va toucher un jackpot de 170M€

L’offre du PSG pour Yamal enflamme l’Europe

On commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la grosse bombe Lamine Yamal. Lâchée hier après-midi par la presse espagnole, cette info fait la Une en Europe ce dimanche matin. Lamine d’or, placarde le Mundo Deportivo, en référence certainement à l’offre folle du PSG pour le crack du FC Barcelone. Pour ceux qui ont loupé l’info, le club parisien a des vues sur le jeune joueur de 16 ans et serait prêt à formuler une offre de 200M€ ! Une info reprise par Marca dans ses pages intérieures, mais aussi en Italie par le Corriere dello Sport. Néanmoins, selon nos dernières informations, aucune offre n’a été transmise par le champion de France en titre. De toute manière, à en croire la presse espagnole, le Barça n’est pas vendeur. Comme le relaye Sport, le joueur est focus et n’a qu’un seul objectif, réussir avec le FC Barcelone son club formateur.

Le nouveau sponsor XXL de la Juventus

Hier, l’Inter a battu Bologne 1-0 sur leur pelouse. Le club milanais reste sur une série de 13 victoires d’affilées toutes compétitions confondues. L’écart de 18 points avec la Juventus 2ème pourrait rester comme ça puisque la Vieille Dame a un défi périlleux cet après-midi en affrontant l’Atalanta. Les hommes d’Allegri n’auront fait qu’illusion cette saison et vont se contenter de sécuriser cette place de dauphin. Déjà projetée sur la saison prochaine, la Juve pourrait toucher un joli chèque de 170M€, comme le relaye Tuttosport. Une somme qui viendrait du futur sponsor maillot. Le contrat avec Jeep expirera le 30 juin 2024 et ne devrait pas être renouvelé, sauf retournement de situation. Selon le média italien, le nouveau sponsor pourrait être une compagnie aérienne du monde arabe.

Harry Kane met tout le monde d’accord

En Allemagne, le Bayern Munich continue sa belle série en étrillant Mayence sur le score de 8 buts à 1 ! Un festival offensif que les supporters bavarois ont perdu l’habitude de voir cette saison. Kane puissance 3 + 5 = 8, résume l’édition Sport de Bild ce dimanche. Auteur d’un triplé, son 4ème de la saison, l’Anglais a vécu une soirée riche en records comme le relaye Kicker sur son site. Le serial buteur a atteint la barre des 30 buts pour sa première saison en Bundesliga, seul Seeler lors de la saison 1963/64 avait atteint ce total. Dans ses pages intérieures, le journal Sport relaye aussi cette performance incroyable. Pour Thomas Tuchel, la collaboration avec l’Anglais est un « cadeau ». Malgré les buts à la pelle, la malédiction Harry Kane qui n’a toujours pas remporté le moindre trophée en club pourrait perdurer.