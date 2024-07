Belgique : la réaction sans détour de Kevin De Bruyne

Au terme d’un match ennuyeux et très pauvre, l’équipe de France a réussi à se défaire au dernier moment de la Belgique pour se qualifier pour les quarts de finale (1-0). Les Bleus de Didier Deschamps ont une nouvelle fois été très bons défensivement. En revanche, le secteur offensif a encore été très décevant. Même le but de la délivrance a été un coup du sort favorable à Randal Kolo Muani. Mais si nos Français ne nous ont pas vraiment régalés, nos voisins belges n’ont pas été plus gâtés pour autant.

Après une phase de poules décevante bouclée par un piètre match face à l’Ukraine (0-0), la Belgique surprenait tout son monde en présentant un onze de départ très offensif puisque derrière Lukaku, on avait Carrasco, Openda, Doku et un De Bruyne repositionné quasiment en milieu défensif. Un système qui a pu surprendre, mais qui a failli pousser la France jusqu’en prolongation. Taulier des Diables rouges, comment De Bruyne a-t-il vécu cette nouvelle désillusion face aux Bleus ?

KDB ne regrette pas le choix tactique de Tedesco

Cette fois, c’était sans seum. « Il n’a pas manqué beaucoup. Je pense qu’on a eu un plan aujourd’hui et pour notre équipe, on a bien fait. On savait qu’avec les qualités de la France qu’on n’allait pas avoir beaucoup de possession. On a eu des moments pour être dangereux. C’est dommage d’encaisser le but comme ça, mais c’est le foot », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports, avant d’évoquer le choix tactique très offensif de Domenico Tedesco.

« Quand tu donnes trop d’espaces à la France, c’est très difficile de défendre contre Kylian, Griezmann, Thuram. Le coach a pris la décision de reculer un peu et à la fin, on n’a pas donné trop de grosses occasions à la France. C’était notre plan. Jusqu’à cinq minutes de la fin, c’était un bon plan. On est déçu, c’est dommage. » La génération dorée incarnée par KDB est encore passée à côté.