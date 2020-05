Betis : Nabil Fekir ne compte pas partir cet été

Après six saisons sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, son club formateur, Nabil Fekir (26 ans) a décidé, l'été dernier, de relever le challenge proposé par le Betis qui avait posé environ 20 M€ sur la table pour s'attacher ses services. En Liga, le milieu offensif a fait parler ses qualités en inscrivant 7 buts et délivrant 3 passes décisives. Des bonnes performances qui ont attiré l’œil de plusieurs écuries européennes. Mais selon Marca, l'international français (24 sélections, 2 buts) n'a aucunement l'intention de partir lors du prochain mercato estival.

L'ancien Lyonnais se sent bien en Andalousie et souhaite continuer l'aventure une saison de plus. La seule chose qui pourrait le motiver à partir du Betis serait une offre du Real Madrid ou du FC Barcelone, qui ont suivi ses prestations cette année. Mais la crise sanitaire qui touche le monde actuellement devrait découler d'un mercato d'été très calme. Ce qui conforte le champion du Monde 2018 dans son envie de rester comme l'avait confirmé Ángel Haro, le président du club, cette semaine : «Nous avons parlé avec Fekir et il est très satisfait, non pas de la performance de l'équipe, mais de son séjour à Séville et il veut continuer. Nous aimerions qu'il continue, c'est un joueur de grande qualité, et de là nous verrons, mais pas Nous n'avons pas prévu le départ de ce joueur.»