Le président de Vasco a fait une annonce sur Dimitri Payet

L’avenir de Dimitri Payet (37 ans) au Vasco da Gama a souvent fait parler. Après une saison 2024 mitigée (5 buts, 9 passes décisives en 41 matches), le Réunionnais, dont le contrat court jusqu’en juin 2025, s’est souvent attiré les foudres de la presse brésilienne. Mais le président du club carioca, Pedrinho, a confié vendredi dernier à la chaîne Fanático Vascaíno que le Français n’allait pas quitter Rio de Janeiro avant la fin de son bail. Tout comme Philippe Coutinho.

« Ce sont deux joueurs au-dessus de la moyenne. Coutinho est un type exceptionnel, il vient d’un club arabe (Al-Duhail), avec une dynamique différente. Et ce qu’il apporte au club, en termes de divertissement, de passion des supporters, et ce qu’il apporte sur le terrain… C’est un très bon joueur. Avec une bonne pré-saison, nous attendons beaucoup de lui. Et Payet, je n’ai pas à me plaindre dans cette dernière ligne droite. C’est un gars qui s’est investi, qui a tout donné, qui a montré de l’intérêt. Ce que je demande, c’est du professionnalisme, bien ou mal jouer, c’est subjectif. Je n’ai rien d’autre à faire que d’honorer mon engagement et d’attendre une réponse technique de leur part à tous les deux. Ils ont un contrat et ils le respecteront », a-t-il déclaré.