Mario Götze recale l'AS Monaco

L'AS Monaco veut muscler son jeu durant le mercato et se dégoter des joueurs d'expérience capables de coller aux préceptes de son nouvel entraîneur Niko Kovac, qui réclame beaucoup d'agressivité. Et pour cela, le club de la Principauté lorgne beaucoup en Bundesliga, où Kovac a forcément ses références. Alors que l'attaquant Kevin Volland (28 ans) est en approche, un autre membre éminent du championnat d'Allemagne avait été approché.

Comme nous l'avions appris, Mario Götze était bien sur la shopping-list de l'ASM pour cet été, d'autant que l'international allemand, âgé de 28 ans, est libre comme l'air. Mais voilà, selon les informations de Bild ce mardi matin, Götze aurait fait savoir à Kovac que Monaco n'était pas sa priorité. L'attaquant, auteur du seul but en finale de la Coupe du Monde 2014, dispose de plusieurs offres et il semble privilégier deux autres destinations.

Ce ne sera pas un championnat exotique, comme la MLS où l'Inter Miami le courtisait ou la Chine, mais bien un championnat européen. En effet, parmi les offres dont il dispose, on trouve des clubs espagnols et italiens, qui ont visiblement sa préférence. Libre depuis le 30 juin, Götze prend son temps. Après avoir fait la navette entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, il semble prêt à une première expérience étrangère pour relancer une carrière en net recul.