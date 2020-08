Kevin Volland attendu la semaine prochaine à Monaco

Avec le départ d'Islam Slimani, qui est retourné à Leicester City après sa saison en prêt, l'AS Monaco était à la recherche de son remplaçant. Le club de la Principauté a récemment trouvé chaussure à son pied avec le buteur du Bayer Leverkusen, Kevin Volland. En milieu de semaine, Sport Bild expliquait que les deux clubs étaient tombés d'accord pour le transfert du joueur de 28 ans, auteur 10 buts et 8 passes décisives en 27 matches de Bundesliga la saison passée. Et l'international allemand (10 sélections, 1 but) va bientôt arriver.

Selon L'Équipe, Kevin Volland est attendu ce mardi sur le Rocher pour passer la traditionnelle visite médicale. Et le quotidien sportif explique aussi que finalement, le transfert devrait coûter moins de 15 millions d'euros aux Asémistes, alors que le club de Bundesliga attendait lui, dans un premier temps, entre 25 et 30M€. Le natif de Marktoberdorf risque donc d'être associé à Wissam Ben Yedder lors des prochaines rencontres de l'ASM. Sauf si l'avant-centre français change d'air cet été.