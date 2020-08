AS Monaco : accord trouvé avec le Bayer Leverkusen pour Kevin Volland ?

Après s'être renforcée en défense avec les arrivées d'Axel Disasi et Caio Henrique, l'AS Monaco tente de recruter un autre élément offensif, puisqu'Anthony Musaba a signé lui aussi. Depuis son arrivée sur le banc, Niko Kovac semble vouloir un attaquant de pointe et dernièrement, France Football expliquait que l'entraîneur allemand avait jeté son dévolu sur Kevin Volland. Et le club du Rocher semble toucher au but dans ce dossier.

Selon Sport Bild, les Asémistes seraient tombés d'accord avec le Bayer Leverkusen pour le transfert de l'Allemand de 28 ans. Le média explique que le transfert devrait avoisiner les 20 millions d'euros, alors que l'écurie de Bundesliga semblait attendre entre 25 et 30M€. L'ASM est donc sur le point de réaliser un joli coup en recrutant un avant-centre intéressant, auteur de 10 buts et 8 caviars la saison passée en Bundesliga (27 matches).