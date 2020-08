AS Monaco : Niko Kovac a choisi son futur attaquant

Le mercato commence à s'agiter du côté de Monaco ces derniers jours. Surtout dans le sens des départs d'ailleurs, puisque le club de la Principauté poursuit son dégraissage, et des joueurs sous contrat comme Kamil Glik, Lyle Foster ou Francesco Antonucci ont quitté le Rocher. De nombreux éléments ont également été écartés par Niko Kovac, parmi lesquels Keita Baldé (suivi par Valence selon nos informations), Adama Traoré, Jorge, Samuel Grandsir ou Jemerson.

Au niveau des arrivées en revanche, c'est plutôt calme. Très calme même, alors que le duo Niko Kovac-Paul Mitchell est là depuis quelques semaines maintenant. Quelques noms sont sortis, comme celui de Luka Jovic notamment, l'ancien de Francfort qui n'est pas vraiment en odeur de sainteté du côté du Real Madrid. Mais si on se fie aux informations rapportées par France Football, c'est un autre attaquant qui pourrait débarquer à Monaco dans les prochains jours.

Le choix de Niko Kovac

Le média dévoile que l'entraîneur monégasque souhaite enrôler Kevin Volland, l'attaquant de 28 ans du Bayer Leverkusen. Alors que son contrat expire dans un an, il ne va pas prolonger avec l'écurie allemande, et un départ est donc d'actualité. Son club demanderait cependant un montant situé entre 25 et 30 millions d'euros, qui devrait être couvert par la vente de certains des joueurs cités plus haut.

Le tacticien croate est particulièrement fan de ce profil de joueur, aussi utile en attaque que lorsqu'il faut donner des coups de main défensivement, et qui est capable de jouer en pointe comme sur une aile. Il souhaite d'ailleurs le faire jouer dans un système à deux attaquants avec Wissam Ben Yedder. Plus tôt cet été, des rumeurs étaient déjà apparues autour d'un intérêt monégasque pour l'attaquant du Bayer, dans le cadre d'un échange avec Benoît Badiashile notamment. Affaire à suivre.