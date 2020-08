Le Bayer Leverkusen va proposer un joli échange à l'AS Monaco

Benoît Badiashile va vraisemblablement être l'une des grandes attractions du mercato européen. Le jeune défenseur de l'AS Monaco plaît à beaucoup de grosses écuries à travers le Vieux Continent, dont le Real Madrid. Zinedine Zidane serait ainsi particulièrement fan du joueur sous contrat avec Monaco jusqu'en 2024, et souhaite en faire un nouveau Varane. Il pourrait être recruté dès cet été, et être l'un des rares nouveaux visages du Real Madrid 2020/2021, le club de la capitale espagnole devant être assez calme cet été.

En France, de nombreux clubs sont aussi venus aux nouvelles, à l'image de l'Olympique Lyonnais et du Stade Rennais, qui aurait déjà formulé une offre de 15 millions d'euros pour le défenseur central. Mais selon les informations des médias madrilènes, l'état-major monégasque exige 30 millions d'euros pour le joueur de 19 ans. Un club pourrait avoir trouvé la parade...

Volland dans la transaction

Selon les informations de RMC Sport, le Bayer Leverkusen et Manchester United ont passé la seconde pour le natif de Limoges. La formation de Bundesliga serait même prête à faire une offre assez intéressante et qui pourrait a priori convaincre les dirigeants du club de la Principauté. Le cinquième du dernier championnat allemand est ainsi prêt à proposer 20 millions d'euros en plus de Kevin Volland pour le Monégasque.

L'attaquant allemand de 28 ans sort d'une saison à 10 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres de Bundesliga, et pourrait donc être un bel atout offensif pour l'AS Monaco de Niko Kovac. Reste désormais à voir quelle sera la réponse de Paul Mitchell et d'Oleg Petrov, alors qu'on imagine que d'autres clubs pourraient eux aussi passer à l'action dans les prochains jours. Les enchères ne font que commencer...