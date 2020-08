AS Monaco : Valence veut récupérer Keita Baldé

L'AS Monaco a plus de 60 joueurs sous contrat. Un total gargantuesque bien loin des standards d'un groupe professionnel. Il faut donc dégraisser, surtout si Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif, veut accélérer sur le recrutement (comme celui de la priorité Amadou Haidara). Beaucoup de joueurs sont concernés par un possible départ, et c'est le cas de l'international sénégalais Keita Baldé.

Recruté 30 M€ par l'AS Monaco en 2017 à la Lazio Rome, l'attaquant ressemblait à un très joli coup après une saison à 16 buts en Serie A. Mais les choses n'ont jamais réellement tourné en sa faveur sur le Rocher. Brinquebalé à plusieurs postes, aile gauche, aile droite, en pointe, en deuxième attaquant, Baldé a parfois connu de bonnes périodes mais n'a jamais su devenir un titulaire incontournable, pas vraiment aidé non plus par les multiples changements d'entraîneurs.

Valence doit dégraisser aussi

Prêté à l'Inter lors de la saison 2018-2019, il n'avait pas retrouvé l'efficacité de la période laziale. Résultat, il fait partie de ceux qui sont invités à partir par l'AS Monaco cet été. Cela tombe bien, selon nos informations, le joueur de 25 ans a lui aussi envie de changer d'air, après ces trois années un peu gâchées. Avec un salaire avoisinant les 2,5 M€ net par saison, il n'est pas accessible à toutes les bourses.

Selon nos informations, Valence fait partie des clubs intéressés (on en trouve aussi en Italie). Mieux, les contacts sont avancés entre les deux parties. Le club che, 9e de la dernière Liga, souhaite partir sur un nouveau cycle et cherche des renforts. Il leur faudra toutefois vendre d'abord, puisque de nombreux joueurs sont poussés vers la sortie, comme Rodrigo, Parejo et d'autres gros salaires. Affaire à suivre donc.