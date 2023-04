Man Utd demande une fortune pour Scott McTominay

Scott McTominay est en réussite ces derniers temps. Auteur d’un splendide doublé lors de l’incroyable victoire de l’Écosse face à l’Espagne (2-0), le milieu de terrain écossais est également en forme avec Manchester United. Ce week-end face à Everton, c’est lui qui a ouvert le score lors du succès des siens 2-0. Des performances qui attisent la convoitise de plusieurs équipes.

La suite après cette publicité

L’un de ses principaux prétendants n’est d’autre que l’actuel troisième de Premier League, Newcastle, selon The Sun. Les Red Devils ont fixé un prix de départ d’au moins 50 millions de livres sterling (57 M€). Le joueur de 26 ans a encore un contrat de deux ans avec le club mancunien. Bien qu’United cherche à renflouer les caisses, ils ne se sentent pas non plus obliger de vendre à tout prix McTominay, qui est un élément important de l’effectif.

À lire

Manchester United surveille de près Gonçalo Ramos