Premier League : Manchester United tranquille face à Everton avec Martial buteur

La 30e journée de Premier League débutait ce samedi avec la rencontre à Old Trafford entre Manchester United et Everton à 13h30. Les hommes d’Erik ten Hag n’avaient pas le choix. Il fallait absolument gagner, après la défaite face à Newcastle, pour se relancer et ne pas laisser l’occasion aux Magpies l’occasion de monter sur le podium. Pour l’occasion, le technicien néerlandais décidait de miser sur Harry Maguire en tant que titulaire à la place de Varane. Rashford composait l’attaque avec Sancho et Antony alors que Martial faisait son retour sur le banc. Pour Everton, la victoire était aussi nécessaire dans la course au maintien. Les Toffees étaient 15es au coup d’envoi mais avec le même nombre de points que le premier relégable. Il fallait donc prendre des points.

La suite après cette publicité

Mais la première période a été à son unique. Manchester United a roulé sur son adversaire du jour et est rentré au vestiaire avec 21 tirs : un record cette saison en Premier League. Heureusement pour les coéquipiers d’Idrissa Gueye, le score n’était que de 1-0 à la pause. Un but inscrit par McTominay (36e). Avant ça, Rashford avait manqué un face à face (7e). Antony avait tapé le poteau (11e) avant d’échouer face à un Pickford exceptionnel cet après-midi (22e). Le gardien anglais avait déjà effectué 7 arrêts à la pause repoussant des tirs à bout portant des Red Devils.

À lire

Manchester United surveille de près Gonçalo Ramos

Martial buteur, Rashford blessé

Pour Everton, qui ne parvenait à rien dans ce match et qui affichait d’énormes largesses défensives, la mi-temps arrivait à point nommé. Mais la pause n’a pas changé grand chose à la physionomie du match. Si les Toffees ont semblé plus précis dans les 30 derniers mètres, ils ont souffert face au rythme et l’impact physique de l’équipe mancunienne. Jordan Pickford a permis à son équipe d’exister et d’y croire encore quelque temps, mais les coéquipiers de Marcus Rashford paraissaient bien plus sérieux et c’est logiquement que le break était fait peu après l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Quelques minutes après son entrée en jeu, c’est Anthony Martial qui trouvait la faille dans ce match. Après une grossière erreur de Coleman, Rashford récupérait le ballon et servait le Français, seul, qui n’avait plus qu’à ajuster le gardien adverse (2-0, 71e). Le score ne bougera plus, mais Manchester United perdra Rashford sur blessure en fin de match. Dans un match qui pouvait s’annoncer piégeux, Manchester United a donc fait le job sans trembler et conforte sa troisième place au classement de Premier League. De son côté, Everton inquiète toujours autant et peut se retrouver à la 19e place à la fin du week-end.