Les finales de Ligue Europa et de Ligue Europa Conference diffusées seulement en crypté

Si la grande finale de la Ligue des Champions est l’un des moments les plus attendus de la saison, d’autant plus cette année avec la qualification du Paris Saint-Germain, les finales de Ligue Europa et de Ligue Europa Conference trouvent elles aussi chaque année leur public. Pourtant, cette année, la finale de C3 entre Tottenham et Manchester United, programmée ce mercredi, et celle de C4 Betis-Chelsea, le 28 mai, seront diffusées uniquement sur les antennes de Canal+ et pas sur une chaîne en clair.

En effet, le groupe M6, diffuseur de la finale de C1, n’a proposé une offre ne comprenant que la finale de la première compétition européenne, et ce jusqu’en 2027. En revanche, si un club français s’était hissé à ce niveau de la compétition, la finale aurait dû être diffusée en clair, comme le mentionne le décret de 2004 imposant les rencontres majeures du sport français en clair à la télévision.