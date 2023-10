Nancy condamne les agissements racistes et recadre Habib Beye

À l’issue du match nul entre le Red Star et l’AS Nancy-Lorraine (1-1), dans le cadre de la 10e journée de National, l’entraîneur audonien Habib Beye est sorti du bois en dénonçant des comportements racistes à l’encontre de ses joueurs depuis les tribunes du stade Marcel-Picot. Après avoir pris connaissance de ces incidents, le coach de l’ASNL Benoît Pedretti a répondu sèchement à son homologue francilien. Ce jeudi, c’est au tour du club lorrain de réagir à la polémique.

Dans un premier temps, la formation nancéenne a affirmé avoir identifié un individu après visionnage des vidéos de surveillance et a tenu «à condamner avec la plus grande fermeté le comportement inacceptable et intolérable de quelques personnes présentes dans les tribunes du stade Marcel Picot ce mercredi» tout en apportant «son soutien aux joueurs du Red Star». Puis, le pensionnaire de National a adressé un tacle subtil à Habib Beye. Le club va continuer à tout mettre en oeuvre pour que les personnes responsables de ces comportements répondent de leurs actes. L’ASNL tient également à rappeler qu’elle n’acceptera aucun commentaire à son égard qui feraient penser que le club ferme les yeux sur ce type d’agissements, peut-on lire au sein du communiqué officiel de l’ASNL. De son côté, la formation audonienne a salué l’attitude de son adversaire qui met tout en oeuvre pour «identifier les auteurs de ces agissements détestables et révoltants».