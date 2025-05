C4 : violents affrontements entre supporters avant la finale

Des incidents violents ont éclaté à Wroclaw, en Pologne, à la veille de la finale de la Conference League opposant Chelsea au Real Betis. Des affrontements entre supporters des deux camps ont eu lieu sur la place du Marché, où la police polonaise est rapidement intervenue pour éviter une escalade. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des jets de chaises et d’objets divers ainsi que l’usage de gaz poivre par les forces de l’ordre pour disperser les groupes, notamment côté Chelsea.

La police provinciale a publié un communiqué indiquant que les forces de sécurité avaient agi immédiatement pour contenir les troubles. Plus de 2 000 policiers ont été mobilisés dans la ville, qui accueille environ 70 000 fans alors que le Stadion Wroclaw ne peut en contenir que 42 000. Le quartier général des forces de l’ordre assure que des mesures exceptionnelles, y compris l’usage de drones, d’hélicoptères et la présence de secouristes, ont été prises pour garantir la sécurité autour du stade et dans les zones à forte affluence.