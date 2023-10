Nancy : Benoît Pedretti répond cash aux accusations d’Habib Beye

À l’occasion de la 10e journée de National, le Red Star a été tenu en échec par l’AS Nancy-Lorraine (1-1). Outre la frustration générée par le résultat, l’entraîneur du club audonien Habib Beye a dénoncé des cris de singes dans les tribunes du stade Marcel-Picot à l’encontre de ses joueurs. Si le technicien français a poussé un coup de gueule en pointant du doigt l’attitude des supporters lorrains, son homologue Benoît Pedretti n’a pas tardé à contre-attaquer. «Habib Beye est venu me dire, je peux en parler c’est déjà sorti car il a tellement de notoriété qu’il décide ce qu’il veut, mais il y aurait eu des cris de singes dans les tribunes. Dans un premier temps, je n’ai pas vu. Et en tout cas, on va tout faire, nous le club, pour revisionner les images et vérifier. Car c’est bien beau d’accuser, mais il faut accuser avec des preuves. Et si les preuves sont prouvées, qu’il y a des personnes chez nous, à Nancy, qui ont fait des cris de singes, on ne veut plus les voir dans un stade», a déclaré l’entraîneur nancéien.

Dans la foulée, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre a profité de l’occasion pour recadrer publiquement l’entraîneur francilien. «Chacun va s’occuper de son club, je vais m’occuper de Nancy, gérer les supporters et travailler pour avoir les images. Et Habib (Beye ndlr) doit s’occuper de son club. Et après, quand on aura les images et qu’on pourra analyser, on aura le temps de discuter tranquillement et de prendre des sanctions. Ce n’est pas parce qu’on est Nancy et que je suis "seulement" Benoît Pedretti qu’on va faire petit bras face au grand Red Star de monsieur Habib Beye», a-t-il fini par conclure. Le message est passé !