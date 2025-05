L’OM a fait de Nayef Aguerd sa priorité

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Nayef Aguerd. Enfin, plus ou moins. Il y a environ un an, le Marocain était en quête d’un nouveau challenge après une expérience compliquée à West Ham. Plusieurs portes de sortie s’étaient d’ailleurs ouvertes. Le FC Porto, Villarreal, l’Atlético de Madrid, Wolfsbourg, Al-Ittihad et bien d’autres avaient pris la température auprès du Lion de l’Atlas aux 51 capes (2 buts). Mais finalement, la Real Sociedad a eu les meilleurs arguments pour convaincre le joueur de venir. Mais il a fallu se mettre avec les Hammers, souvent durs en affaires.

Finalement, le 31 août, en fin de mercato, un accord a été trouvé entre tout le monde et Aguerd a pu poser ses valises sous la forme d’un prêt payant d’une saison sans option d’achat au sein du club basque. Un club qui souhaitait un renfort défensif après le départ de Robin Le Normand à l’Atlético de Madrid. Et l’ancien joueur du Stade Rennais a su répondre aux attentes, même s’il a été blessé sur la fin. Utilisé à 36 reprises toutes compétitions confondues, dont 34 fois dans la peau d’un titulaire, il a tapé dans l’œil de plusieurs écuries prêtes à le recruter cet été 2025.

L’OM a de la concurrence pour Aguerd

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille en fait partie. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, qui joueront la Ligue des Champions la saison prochaine, cherchent à se renforcer derrière. Le profil du Marocain plaît énormément aux Phocéens, d’autant qu’il présente aussi l’avantage de parfaitement connaître le football français depuis ses passages à Dijon et au Stade Rennais. Mais les Olympiens, qui l’ont érigé en priorité, vont devoir jouer des coudes pour réussir à enrôler le footballeur âgé de 29 ans. En effet, d’autres clubs sont très intéressés à l’idée de le recruter.

D’après nos informations, des clubs allemands sont séduits, notamment le Bayer Leverkusen qui en a fait une priorité. En Espagne, l’Atlético de Madrid, qui était déjà là il y a un an, est toujours sur le coup. La Real Sociedad souhaite aussi le conserver de manière définitive. Tout cela fait les affaires de West Ham, qui peut déjà se frotter les mains. Une offre comprise entre 15 et 20 M€ pourrait-elle convaincre les Hammers de vendre le joueur dont le bail prend fin le 30 juin 2027 ? Ce qui est sûr, c’est que ses nombreux courtisans, dont l’Olympique de Marseille, devront batailler pour le recruter.