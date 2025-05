Lionel Messi va encore faire une victime à l’Inter Miami !

Lionel Messi traverse une période délicate à l’Inter Miami, marquée par des déclarations énigmatiques et une implication fluctuante sur le terrain. Bien que l’entraîneur Javier Mascherano ait justifié les absences de Messi par une gestion prudente de sa condition physique, notamment après une série de matchs intenses et des conditions climatiques extrêmes, le manque de clarté sur son statut alimente les spéculations. Par ailleurs, l’absence de communication officielle sur une éventuelle prolongation de contrat renforce l’incertitude quant à son avenir au sein du club floridien. Parallèlement, l’Inter Miami, sous la direction de Mascherano, connaît une série de résultats mitigés. L’entraîneur argentin attribue cette mauvaise passe à des erreurs individuelles coûteuses et à une perte de confiance collective. Malgré la présence de vétérans expérimentés comme Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba, l’équipe peine à retrouver sa dynamique. Mascherano insiste sur la nécessité de renforcer l’effectif, mais les contraintes financières et réglementaires de la MLS limitent les possibilités de recrutement avant le Mondial des clubs.

Dans ce contexte, la situation de Messi, tant sur le plan sportif qu’administratif, demeure un sujet de préoccupation pour les supporters et les observateurs du club. Pour éteindre l’incendie qui menace de consumer le projet de l’Inter Miami, la solution la plus radicale — mais peut-être la plus salvatrice — serait de se séparer de Javier Mascherano. Son manque d’expérience en club, couplé à des choix tactiques discutables, semble avoir conduit l’équipe dans une impasse. Relancer la dynamique passerait alors par l’arrivée d’un nouveau coach, capable d’imposer une vision claire, de remotiver les cadres vieillissants, et de maximiser le potentiel des jeunes talents. Un électrochoc sur le banc pourrait redonner à Messi et à ses coéquipiers un nouveau souffle pour inverser la tendance.

Clap de fin pour Mascherano ?

Selon Marca Mexico, l’entraîneur de l’América, André Jardine, est sur le radar de l’équipe de Floride, où évoluent Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba. Et le nom du Brésilien est sur la table de Jorge Mas et David Beckham en cas d’éventuel départ de Javier Mascherano, qui souffre d’un début de saison 2025 très décevante avec un bilan d’une victoire lors de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, en plus d’être en septième position dans la Conférence Est de la MLS après 14 matchs. Le journal souligne qu’André Jardine est la principale cible de l’Inter Miami pour être le prochain entraîneur, une possibilité qui est poussée en interne par une vieille connaissance, Alberto Marrero. Il convient de rappeler que l’actuel directeur sportif de Garzas est celui qui a ramené Jardine en Liga MX à l’époque où il occupait un poste dans la direction de l’Atlético de San Luis.

Pour rappel, l’entraîneur brésilien a un contrat avec le Club América jusqu’à l’été 2027, donc si l’Inter Miami venait à le débaucher, ils devront payer sa clause de résiliation, évaluée à environ 5 millions de dollars. De plus, Marca précise que l’option de rejoindre Miami plairait à André Jardine, qui, l’année dernière, a rejeté d’importantes offres au Brésil comme Botafogo, pour continuer son ère avec le club mexicain. Mais pendant que son avenir se définit, l’entraîneur tourne la page de la finale perdue de Clausura 2025 contre Toluca pour se concentrer sur le billet qu’ils peuvent obtenir pour la Coupe du Monde des Clubs contre le LAFC, un match qui se jouera samedi prochain au BMO Stadium de Los Angeles. Reste à savoir si la direction d’Inter Miami osera prendre cette décision forte à l’approche d’échéances cruciales. Car dans un projet bâti autour de Messi, l’attentisme pourrait coûter bien plus cher qu’un changement brutal.