C’est une page d’histoire qui se tourne au Real Madrid. Après treize saisons passées sous les couleurs merengues, Luka Modric s’apprête à quitter le club, laissant derrière lui une empreinte indélébile. À 39 ans, le maître à jouer croate a fait ses adieux au Santiago Bernabéu lors d’un dernier match émouvant contre la Real Sociedad. Accueilli par une standing ovation, Modric a été salué par les supporters, ses coéquipiers et l’encadrement, dans une atmosphère lourde de gratitude et d’émotion. Le public madrilène, conscient de dire au revoir à l’un des plus grands milieux de terrain de l’histoire du club, lui a offert une ovation digne des plus grands.

Arrivé au Real Madrid en 2012, il a marqué l’histoire du club avec 28 titres, dont six Ligues des champions et cinq Coupes du monde des clubs. Son dernier match au Santiago Bernabéu contre la Real Sociedad a été l’occasion pour les supporters de lui rendre un hommage appuyé. Le Croate a exprimé sa gratitude envers le club, ses coéquipiers et les fans, déclarant que le Real Madrid resterait toujours sa maison. La Casa Blanca entame une nouvelle ère au milieu de terrain avec l’intégration de jeunes talents tels que Nico Paz, tandis que des joueurs comme Angelo Stiller cherchent à s’imposer dans l’effectif.

Nico Paz mais pas que…

Le départ de Modric laisse un vide au sein du milieu de terrain madrilène. Pour combler cette absence, le club envisage plusieurs options. Depuis son arrivée en 2012 en provenance de Tottenham, Modric a tout gagné avec le Real Madrid : six Ligues des champions, cinq Coupes du monde des clubs, quatre Liga, et de nombreuses distinctions individuelles, dont le Ballon d’Or 2018. Il incarnait la régularité, la vision du jeu et l’élégance technique, devenant le cœur battant du milieu madrilène aux côtés de Toni Kroos et Casemiro. Ce trio mythique a façonné une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du club, et le départ de Modric marque la fin définitive de cette ère dorée. Malgré son âge, Modric a continué à jouer un rôle crucial cette saison, notamment dans les moments clés, prouvant qu’il n’avait rien perdu de sa classe.

Mais la transition générationnelle enclenchée par Xabi Alonso pousse le club vers une refondation du milieu de terrain. De jeunes talents comme Nico Paz ou Arda Güler sont désormais appelés à prendre le relais. En parallèle, la direction sportive explore des pistes comme Angelo Stiller, qui pourrait renforcer l’effectif avec sa capacité à contrôler le tempo et à soutenir défensivement. Selon le journal Marca, l’arrivée éventuelle de l’Allemand n’a rien à voir avec le rachat de Nico Paz. La situation de l’international argentin évolue indépendamment de celle du milieu de terrain. C’est un joueur à qui le Real Madrid a donné carte blanche pour partir l’été dernier, mais qui n’a pas cessé d’être observé tout au long de la saison à Côme. L’objectif est d’avoir dans l’effectif des joueurs qui deviennent peu à peu des stars dans le quotidien du Real Madrid, et qui n’arrivent pas avec ce statut de référence en échange de plus de 100 millions d’euros.