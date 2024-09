Reims - PSG : la réaction amère de João Neves

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par une robuste équipe du Stade de Reims (1-1) pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Si Randal Kolo Muani assurait au coup de sifflet final se satisfaire du point du nul, son coéquipier João Neves n’a, de son côté, pas été en mesure de dissimuler sa déception, estimant que son équipe était capable d’aller chercher un succès au stade Auguste Delaune.

«C’est un résultat difficile. Je pense que l’on ne méritait pas ce match nul. On a essayé de remettre les choses en place et c’était meilleur en seconde période. Je ne suis pas ravi du résultat, mais je suis ravi de la manière dont on a joué. Je pense qu’il faut apprenne des choses à chaque match. Le prochain match sera encore meilleur et on essayera de marquer le plus de points», a regretté le Portugais de 19 ans sur les antennes de DAZN.