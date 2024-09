L1 : le PSG se casse les dents à Reims

Après sa victoire in extremis face à Gérone en milieu de semaine pour la première journée de la Ligue des Champions, le PSG était de retour en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Reims. Un gros test pour la formation de Luis Enrique qui devait montrer un bien meilleur visage que celui affiché lors du match en Coupe d’Europe. Pour l’occasion, le coach espagnol décidait de faire tourner. Achraf Hakimi était absent du groupe, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz étaient sur le banc tout comme Nuno Mendes. Résultat, les Parisiens se présentaient avec une formation hybride à trois défenseurs et avec Warren Zaire-Emery dans le couloir droit. Beraldo se chargeait du côté gauche de la défense. Devant, sans Marco Asensio blessé, c’est Désiré Doué qui se chargeait de jouer dans un rôle de faux numéro 9 avec Kolo Muani à sa droite et Barcola à sa gauche. Côté Rémois, après deux victoires de suite, il y avait la possibilité de réaliser un joli coup en faisant tomber cette équipe parisienne. Et Luka Elsner misait sur son duo japonais Nakamura-Ito pour cela. Et ce duo a rapidement fait mal à la formation parisienne qui monopolisait pourtant le ballon dans les premiers instants. Mais sur un contre bien mené par Ito, l’ailier envoyait un joli centre vers Nakamura qui s’y prenait à deux fois avant de tromper Safonov (1-0, 9e). La douche froide pour Paris qui encaissait un but sur la première occasion rémoise.

Série en cours Plus de statistiques Reims V V N D V PSG V V V V V

Surpris, le PSG devait répondre et vite réagir, mais avec ce nouveau schéma tactique, il ne parvenait pas à se montrer dangereux. Désiré Doué multipliait les décrochages sans pour autant réussir à réellement faire de différences. Il se montrait même maladroit dans le dernier geste. Même son de cloche pour Bradley Barcola très (trop) discret sur son couloir gauche et pas dans son meilleur jour. Cela arrangeait logiquement Reims qui restait dans sa zone de confort et qui défendait plutôt bien. Yehvann Diouf n’avait pas besoin de s’employer si ce n’est sur une tentative lointaine de Kang-in Lee puis sur un tir de Désiré Doué. Au retour des vestiaires, le PSG revenait avec les mêmes intentions et on semblait se diriger vers un premier couac en championnat cette saison. Mais Luis Enrique, pour remplacer un Désiré Doué blessé, faisait entrer Ousmane Dembélé. L’ancien du Barça, en forme depuis le début de saison, n’avait besoin que de trois minutes pour égaliser et inscrire son 4e but de la saison (il dépasse déjà son total de la saison dernière). Il était à la réception d’un centre fuyant de Joao Neves (1-1, 68e). De quoi offrir une fin de match animé avec une équipe du PSG qui poussait pour marquer ce second but. Mais malgré une tête dangereuse de Dembélé, les Parisiens ne trouvaient pas la faille et devront se contenter du match nul. Reims prend un bon point à la maison (mais aurait pu marquer en fin de rencontre) et confirme que cette équipe du PSG, invaincue et en tête de la L1 pour l’instant, a encore des problèmes à régler offensivement.