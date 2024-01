Les plans étonnants de Manchester City avec la pépite Savinho

C’est une des sensations de la Liga cette saison. Si Girona cartonne en Liga, c’est en partie grâce à ses individualités. Parmi elles, Savinho, l’ailier brésilien de 19 ans. Il s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat espagnol, et affiche 4 buts et 5 passes décisives en 18 journées. Ses qualités de dribbleur enflamment régulièrement l’Espagne du foot, et plusieurs gros clubs sont déjà à l’affût.

Seulement, sa situation contractuelle est complexe. Effectivement, le joueur appartient à… l’ESTAC. Un joueur majeur du co-leader de Liga qui appartient à un club du bas de tableau de la Ligue 2, vous avez bien lu. Même si, au final, c’est le City Football Group qui décide de sa carrière, et qui va devoir prendre une décision dans les semaines à venir.

Savinho cartonne en Espagne

Comme l’indique le média Sport, ça a bougé ces dernières semaines. Tout d’abord, le City Football Group a pris une décision majeure : il ne quittera pas Girona cet hiver. Les approches de cadors anglais et allemands ont ainsi été balayées d’un revers de la main, tout comme l’intérêt du FC Barcelone semble très utopique actuellement. En revanche, le CFG veut faire une petite magouille en douce en janvier.

Le groupe émirati veut ainsi changer le club parent de Savinho via un transfert fédératif. Il continuerait de jouer pour Girona en deuxième partie de saison ; seulement, il n’appartiendrait plus à Troyes mais à un autre club du groupe. Il est même possible qu’il devienne joueur de Manchester City dans ces prochains jours, tout en restant en Catalogne. Une opération qui, d’un point de vue bureaucratique et administratif, est plus complexe qu’il n’y paraît. Quant à l’été prochain, il pourrait définitivement rester dans l’écurie de Pep Guardiola…