Savinho, l’étoile montante de la Liga qui appartient à Troyes

Si on avait dit aux joueurs ou aux fans de Girona qu’après onze journées de Liga ils seraient en tête du classement avec le Real Madrid, devant le Barça et l’Atlético, il y a fort à parier que beaucoup d’entre eux auraient explosé de rire. Et pourtant, alors qu’on approche de la fin du premier tiers de la saison, l’équipe catalane tient. Et elle ne fait pas que gagner, puisque le style de jeu de Michel - ne pas confondre avec l’ancien de l’OM - permet à Girona d’être la co-meilleure attaque de Liga et d’être une des formations pratiquant le jeu le plus plaisant en Europe.

Il faut dire qu’en plus d’un coach à la mode, le club - co-détenu par le City Group - compte dans ses rangs des joueurs qui s’inscrivent à merveille dans le système mis en place par l’ancien joueur du Rayo Vallecano. Il y a par exemple Aleix Garcia, qui fait partie des meilleurs milieux du championnat espagnol, son compère Yangel Herrera ou les deux ukrainiens Victor Tsygankov et Artem Dobvyk, deux éléments létaux dans le secteur offensif. Mais s’il y a un joueur qui surprend tout le monde, c’est Savinho, le jeune ailier brésilien qui appartient à… l’ESTAC. En prêt - le City Group est à la baguette, forcément - le jeune Brésilien s’affirme comme l’un des tous meilleurs jeunes de Liga, aux côtés de Lamine Yamal ou Jude Bellingham.

Une révélation totale

Du haut de ses 19 ans, il affiche déjà 3 buts et 4 passes décisives au compteur en 11 journées. Mais surtout, le gaucher, qui évolue en tant qu’ailier gauche, est ce qu’on appelle un joueur frisson, capable de faire des différences incroyables balle au pied. Formé à l’Atlético Mineiro, il avait été acheté par le CFG en 2022, débarquant à Troyes où il n’a cependant pas joué la moindre minute, puisqu’il a été prêté dans la foulée au PSV, où il n’a pas eu énormément d’opportunités de se montrer. En Espagne, dans un contexte extrêmement favorable au développement des jeunes joueurs - Girona a permis a des talents comme Yan Couto ou Rodrigo Riquelme d’exploser - il se régale, et nous régale. Pourtant, son arrivée n’avait pas forcément suscité énormément d’attentes et il n’était pas spécialement attendu à ce niveau.

Forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues et Sport nous apprend que le Barça suit son évolution de très près. Le directeur sportif du club, Deco, le connaît depuis qu’il jouait au Brésil, lui qui a débuté en pro à 16 ans seulement. Il faut dire que son profil de dribbleur et de joueur différentiel dans le un contre un est extrêmement rare, et donc précieux. Surtout qu’il est généralement très lucide et intelligent dans les derniers mètres, lorsqu’il s’agit de conclure les actions avec ce dernier geste où pêchent souvent les jeunes joueurs. Vinicius Junior en était un bon exemple lors de ses premières saison à Madrid, mais Savinho lui n’a pas ce problème. Clairement, ses coéquipiers et les fans de Girona sont peut-être en train d’assister à la naissance d’un monstre. Nul doute que du côté de Manchester City, Pep Guardiola suit tout ça de très près…