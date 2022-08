L'Athletic a contacté Ander Herrera

La suite après cette publicité

Et si le PSG parvenait à se débarrasser d'Ander Herrera ? Toujours sous contrat pour deux ans encore, le milieu de terrain espagnol de 32 ans n'entre plus dans les plans du club de la capitale. Comme quelques-uns de ses coéquipiers, il fait partie du fameux loft en compagnie de Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe. Christophe Galtier n'a d'ailleurs convoqué aucun de ces joueurs cités durant son stage au Japon.

L'ancien Mancunien ne l'entendait pourtant pas de cette oreille. «A chaque mercato, mon nom revient et rien ne change, je suis heureux et l’idée est de rester ici, affirma-t-il le 14 juillet dernier, chargeant au passage les médias français. Cela fait vendre beaucoup de choses de parler du PSG. Je lis beaucoup de choses qui n’arrivent pas. Je comprends qu’il n’y a pas de nouvelles tous les jours, et que la presse doit parler d’hypothèses.»

Un contact a été noué

Cette fois, il semblerait que l'intérêt soit bel et bien concret. Selon le média basque El Correo, l'Athletic a contacté Herrera et tâté le terrain sur la faisabilité d'un retour au sein des Leones. C'est là-bas que l'international espagnol (2 sélections) s'était révélé au haut niveau entre 2011 et 2014, d'abord sous les ordres de Marcelo Bielsa, puis d'Ernesto Valverde. C'est d'ailleurs ce dernier qui a repris les rênes du club cet été, succédant à Marcelino.

Evidemment, l'affaire sera compliquée à sceller car le joueur devra fournir de gros sacrifices financiers, lui qui touche un salaire très important au PSG. El Chiringuito abonde, révélant que l'entourage d'Herrera verrait cette solution comme la meilleure possible pour revenir en Espagne et terminer cette carrière de joueur professionnel. Petit indice également lâché par l'émission de télévision, Herrera chercherait un logement à Bilbao...