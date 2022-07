PSG : Ander Herrera réagit aux rumeurs de départ

Avec la récente arrivée de Christophe Galtier à la tête du club, l'avenir d'Ander Herrera au Paris Saint-Germain ne semble pas assuré. Listé parmi les indésirables du coach français, l'international espagnol (2 sélections) n'entend pas quitter la capitale, et l'a fait savoir en chargeant les médias français.

La suite après cette publicité

« On sait déjà qu'ici la presse aime beaucoup parler du PSG et je sais comment ça marche. A chaque marché, mon nom sort et rien ne change. Je suis content et l'idée c'est de rester ici. Parler du PSG fait vendre beaucoup. Les amis dans les groupes vous racontent ce qui sort, et je lis beaucoup de choses qui ne se passent pas. Je comprends qu'il n'y a pas de nouvelles tous les jours, et la presse doit parler d'hypothèses » a-t-il ainsi déclaré à la Cope.