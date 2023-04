Le PSG a déjà scellé l’avenir de Luis Campos !

La suite après cette publicité

L’aventure de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain s’inscrit plus que jamais en pointillé. Fragilisé par la crise sportive présente au sein du club de la capitale, l’ancien coach des Aiglons a, certes, rappelé qu’il se sentait toujours légitime à la tête du club parisien. Pourtant, si aucune manœuvre ne devrait être engagée avant l’été prochain, le technicien français de 56 ans se sait en danger. Présent en conférence de presse, ce vendredi, ce dernier avouait même avoir été recadré - au même titre que ses joueurs - par son président, Nasser al-Khelaïfi.

Si son avenir semble donc acté, l’ex-coach de Lille et de Nice tentera, ce samedi à 21 heures, d’éviter une neuvième défaite au PSG en 2023. L’occasion également, en cas de victoire, d’offrir au PSG un onzième titre de champion de France. En attendant, les hautes sphères parisiennes s’activent et préparent d’ores et déjà la saison prochaine. Si de nombreuses rumeurs, telles que Jude Bellingham, font actuellement surface, pour le prochain mercato, le futur de certains cadres de l’organigramme est aussi discuté. À ce titre, Luis Campos, conseiller football des Rouge et Bleu, ne devrait pas être inquiété.

Luis Campos a trouvé deux jeunes pépites pour le mercato estival du PSG

Luis Campos n’est pas (encore) menacé !

Comme indiqué par le quotidien L’Equipe dans son édition du jour, le dirigeant portugais de 58 ans devrait survivre à la saison ratée du club de la capitale. Arrivé il y a dix mois dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, Luis Campos semble, en effet, garder la confiance de Doha et devrait donc - une nouvelle fois - être en charge du prochain mercato parisien. Critiqué pour ses choix réalisés lors des précédentes fenêtres de transferts, le Portugais, qui avait reconnu «un mauvais mercato», devrait même disposer d’une plus grande marge de manœuvre.

Désormais directeur sportif de la Ligue du Qatar, Antero Henrique pourrait ainsi, cette fois-ci, laisser une réelle liberté à l’ancien conseiller sportif du LOSC. Proche de Kylian Mbappé, Campos garde donc une certaine légitimité aux yeux du board parisien mais si son avenir semble lié à celui de l’ancien Monégasque, le natif d’Esposende reste sous pression. En cas de nouvel échec sur le marché des transferts, Luis Campos - qui s’active déjà pour cibler les profils recherchés par le PSG - aura très certainement abattu sa dernière carte… Dès lors, un départ semblerait inévitable. L’enjeu est de taille. Campos est prévenu. Place aux négociations…

