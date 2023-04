Christophe Galtier et les joueurs recadrés par Nasser al-Khelaïfi dans le vestiaire du PSG !

La suite après cette publicité

Le PSG est en crise. Malgré une première place en Ligue 1, le club de la capitale a essuyé, le week-end dernier, sa huitième défaite toutes compétitions confondues en 2023. Éliminés dès les 8es de finale de la Ligue des Champions et surpris par le rival marseillais en 8es de finale de la Coupe de France, les Parisiens vont désormais devoir sécuriser un onzième titre de champion de France. Sous la pression du RC Lens et de l’OM, les Rouge et Bleu n’auront donc pas le droit à l’erreur sur la pelouse de l’OGC Nice, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Privé de Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Neymar ou encore Juan Bernat, Christophe Galtier se sait attendu au tournant. Présent en conférence de presse, quelques heures après la polémique liée à la vidéo promotionnelle dénoncée par Kylian Mbappé, l’ancien technicien des Aiglons a tenu à rappeler qu’il se sentait toujours légitime. Appelant à l’union générale pour ce sprint final, le coach parisien, qui a avoué avoir effectué «une mise au point» avec le groupe, a également adressé un message fort à ses joueurs, demandant notamment une implication plus importante. Mais l’événement de ce vendredi est très certainement la présence de Nasser al-Khelaïfi au Camp des Loges.

Nasser al-Khelaïfi a recadré le vestiaire du PSG !

Agacé par le contexte sportif et les récents feuilletons extrasportifs, le président parisien s’est d’ailleurs entretenu avec l’ensemble du groupe parisien. Un discours remarqué et sur lequel Christophe Galtier est revenu face aux journalistes. «J’ai ma part de responsabilité, l’entraîneur et son staff, les joueurs aussi. Quand j’ai parlé avec les joueurs en début de semaine, j’ai évoqué les parts de responsabilité. Mais une fois que c’est fait, qu’est-ce qu’on fait ? Le questionnement était là-dessus. Le président a parlé ce matin à tout le monde, pas qu’aux joueurs. Je me sens évidemment concerné par le discours du président. Il montre qu’on ne peut pas continuer dans cette situation. C’était un discours assez clair et précis pour tout le monde. Moi aussi, y compris». Sous pression et plus que jamais fragilisé, l’entraîneur français de 56 ans s’est, enfin, projeté sur les échéances à venir.

«Ce sont des matchs importants. Nice est sur une énorme série d’invincibilité depuis la prise de fonction de Digard. C’est une équipe qui a beaucoup de certitudes, beaucoup de confiance, qui est difficile à manœuvrer. Puis il y aura la réception de Lens, mais il y a d’abord Nice. On est tous bien conscients qu’on doit faire plus, et je suis dedans quand je dis on. On doit aussi montrer plus de personnalité, avoir aussi beaucoup d’orgueil. Notre situation n’est pas acceptable. Il ne faut pas agir, mais réagir. Il faut rester concentré sur le travail, avoir une juste analyse des mauvaises périodes. Travailler, chercher des solutions, faire en sorte que les joueurs réagissent aussi, ne pas donner la responsabilité à untel ou untel. On est tous responsables de ce qui arrive. La victoire appartient à tout le monde. Dans une mauvaise période, tout le monde a sa part de responsabilité». La réaction est désormais attendue…

