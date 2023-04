Le PSG traverse une tempête historique !

La suite après cette publicité

«Le rêve est une chose, la réalité en est une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger, c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes». Au moment de présenter les nouvelles lignes du projet parisien, en juin dernier, Nasser al-Khelaïfi nourrissait de très grandes ambitions. Celle d’un président prêt à tout pour redorer l’image de l’institution PSG. Celle d’un dirigeant axant notamment son discours sur l’implication des joueurs et un changement de mentalité au sein du club. «On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. […] Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. […] Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté».

Un bilan sportif accablant !

Oui mais voilà, près d’un an après cette sortie remarquée, le constat est accablant. Le rêve est une chose, la réalité en est bel et bien une autre. Leader de Ligue 1 avant d’aller défier les Aiglons pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le club de la capitale ne compte que six petites longueurs d’avance sur le RC Lens et son rival marseillais. Loin d’avoir sécuriser un nouveau titre de champion de France, les Parisiens viennent d’ailleurs d’encaisser, contre l’OL (0-1), un huitième revers toutes compétitions confondues en 2023. Il s’agit, tout simplement, du pire début d’année civile du club de la capitale depuis 22 ans ! Selon le statisticien Opta, il faut ainsi remonter à… 2001 pour trouver la trace d’une entame d’année civile aussi mauvaise que celle réalisée par les joueurs de Christophe Galtier cette saison.

À lire

PSG : Luis Campos inflige un énorme coup de pression aux joueurs !

En souffrance à l’échelle nationale, les Rouge et Bleu, élimés par l’OM en 8es de finale de la Coupe de France, ont, par ailleurs, vécu une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Dominé dans tous les secteurs et incapable de renverser la tendance en Bavière, le PSG a, en effet, échoué dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich de Julian Nagelsmann, remplacé depuis par Thomas Tuchel, ancien de la maison parisienne. Un contexte sportif contrasté fragilisant logiquement la direction parisienne. Dans cette optique, si Nasser al-Khelaïfi reste régulièrement visé par une partie des supporters, l’étau se resserre surtout autour de Christophe Galtier et Luis Campos. Critiqué pour la qualité du jeu proposé, son incapacité à fédérer un collectif dans certains moments charnières mais également son management, l’ancien coach du Gym vit très certainement ses dernières heures dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Un mercato décevant, un organigramme discuté !

Un avenir guère plus reluisant concernant Luis Campos. Désigné comme principal responsable d’un mercato - encore incompris pour de nombreux observateurs - le directeur sportif portugais paye aujourd’hui le manque de rendement du collectif parisien et les failles observées week-end après week-end. Souvent sauvé par Kylian Mbappé, devenu meilleur buteur de l’histoire du club en cours de saison (202 réalisations), le PSG s’illustre très (trop ?) souvent par son incapacité à asseoir sa domination sur un adversaire jugé plus faible sur le papier. Coupable de nombreuses largesses défensives, bien moins souverain dans l’entrejeu - faisant regretter l’ère Motta-Verratti-Matuidi - et dépendant à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, le PSG constate également, avec impuissance, les limites de ses recrues estivales.

Symbole d’un mercato raté, les performances plus que décevantes de Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Hugo Ekitiké, peu utilisé et souvent invisible lors de ses entrées en jeu. Globalement décevant, malgré quelques prestations intéressantes, Vitinha n’apparaît pas non plus comme le bras droit tant attendu de Marco Verratti, lui aussi inquiétant. Même son de cloche pour Fabián Ruiz, trop peu impactant dans ce milieu de terrain. Plombé, par ailleurs, par la baisse de régime de certains cadres - à l’instar de Marquinhos - ou des nouveaux déboires de Neymar, blessé et out pour le reste de la saison, le club de la capitale doit également gérer le cas Lionel Messi. Fort d’une ligne statistique plus qu’honorable (18 buts et 17 offrandes en 33 matches toutes compétitions confondues), l’Argentin se confronte pourtant à la fronde des supporters. Sifflé lors de la réception des Lyonnais, le champion du monde argentin paie notamment son manque d’implication défensive et ses envies de départ…

La suite après cette publicité

Une saison sur fond de tensions et de polémiques…

Dans ce marasme, Christophe Galtier innove. Sans succès. Ainsi, si le jeune Warren Zaïre-Emery a souvent eu l’occasion de se montrer depuis le début de l’exercice 2022-2023 (3 buts et 23 apparitions), les autres Titis du PSG peinent à tirer leur épingle du jeu. Ismaël Gharbi doit ainsi se contenter de 51 petites minutes de temps de jeu en Ligue 1. De son côté, El Chadaille Bitshiabu, titularisé à quatre reprises seulement, devrait lui être prêté dans les prochaines semaines, comme nous vous le révélions dernièrement. Un bilan peu glorieux provoquant, par ailleurs, la colère des supporters. Un ras-le-bol régulièrement audible au sein des tribunes parisiennes… Et si une fin de saison à haut risque se profile pour le Paris Saint-Germain, les polémiques extérieures noircissent, quant à elles, un peu plus le tableau.

Outre Achraf Hakimi, accusé d’avoir violé une jeune femme de 23 ans dans la nuit du 25 février et mis en examen le 3 mars dernier par un juge d’instruction, le PSG montre également ses limites sur le plan de la communication. À la suite d’une vidéo réalisée pour la campagne de réabonnement du PSG pour la saison 2023-2024, Kylian Mbappé est, à ce titre, sorti de ses gonds. Via un message cinglant publié sur ses réseaux sociaux, l’attaquant parisien a ainsi manifesté son désaccord avec la communication du club, tout en rappelant son combat sur les droits à l’image individuelle. Un épisode obligeant Nasser al-Khelaïfi à sortir du silence pour défendre le club mais prouvant, malgré tout, les faiblesses apparentes au sein de l’institution. Un couac de plus dans une saison définitivement laborieuse.

La suite après cette publicité

Pour ce match crucial du PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-0 du PSG face à Nice (cotée à 8,70) pour tenter de remporter 87€.