PSG : Luis Campos inflige un énorme coup de pression aux joueurs !

Eliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich et de la Coupe de France par l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain n’a plus que le championnat à aller chercher dans cette fin de saison 2022/2023, qui pourrait sauver un exercice terni par les blessures et les contre-performances sportives - 8 défaites enregistrées en 2023. Un onzième sacre qui permettrait au club de la capitale de devenir le plus sacré dans l’histoire de la première division.

Pourtant, les neuf dernières journées seront non seulement décisives pour l’aspect sportif - le PSG a six points d’avance sur l’OM après 29 journées - mais également pour la gestion de l’effectif dirigé par Christophe Galtier, qui a déjà adressé un discours offensif à ses joueurs, notamment pour dénoncer le niveau insuffisant affiché lors des entraînements. Et il n’est pas le seul, puisque son directeur sportif, Luis Campos, a pris une décision radicale pour les prochains mois…

Luis Campos monte au créneau

En effet, selon les dernières informations du Parisien, le dirigeant portugais mettrait sur la liste des transferts tous les joueurs ayant un rendement insuffisant lors des neuf prochaines échéances parisiennes jusqu’à l’issue de la saison. Le message a déjà été transmis au groupe professionnel, et ce même si tous les éléments lacunaires ne pourront pas quitter le Camp des Loges lors de la prochaine fenêtre des transferts cet été.

Une décision prise quelques jours après la défaite à domicile du PSG face à l’Olympique Lyonnais (2-1) en championnat, réduisant l’écart avec son dauphin, l’OM, à six unités pour la course au titre. Ce sera donc grâce à des rendez-vous face à l’OGC Nice, le RC Lens ou encore le FC Lorient que le directeur sportif évaluera l’implication des joueurs et ainsi décider des maillons faibles, invités à quitter le champion de France en titre dans quelques mois.