PSG : le clan Messi se voit déjà revenir au Barça !

Il y a eu un avant et un après Coupe du Monde 2022. En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi (35 ans) va devoir prendre une décision très importante concernant son avenir. Si la tendance était proche d’une prolongation au Paris Saint-Germain avant le mois de décembre, le début d’année 2023 de l’Argentin et surtout celui du PSG ont changé la donne. D’ailleurs, dès le 13 février, nous vous révélions les envies de départ de la Pulga et le 17 mars, nous vous informions de son envie de revenir dans la cité catalane. Des dissensions sévères avec Christophe Galtier, une relation très compliquée avec les supporters parisiens n’avaient fait que conforter le n°30 du PSG de ses envies d’ailleurs.

Sifflé au Parc des Princes lors de la présentation des deux équipes dimanche soir avant le début du match d’ailleurs perdu contre l’Olympique Lyonnais (0-1), le génie argentin a erré sur le terrain durant 90 minutes manquant cruellement de jus et se demandant probablement ce qu’il faisait là. Tout le contraire du Messi flamboyant qui fêtait son titre de champion du monde quelques jours plus tôt d’un magnifique coup franc avec l’Argentine.

Autant d’éléments qui laissent clairement penser à un départ de Lionel Messi seulement deux ans après son arrivée au PSG. Selon nos informations, ce dernier a, dans son esprit, d’ores et déjà acté son départ et n’en fait pas forcément une affaire financière. C’est même toute la famille Messi qui est plus que jamais nostalgique de la vie à Barcelone. La décision du Barça, de faire tout pour rapatrier la légende Blaugrana à la maison, n’a fait qu’exacerber les envies d’ailleurs du clan Messi qui se voit déjà revenir dans la cité catalane.

Lionel Messi et sa famille veulent bien quitter le PSG et rien ne semble pouvoir l’en empêcher désormais. La priorité est de retourner au Barça. D’ailleurs, le club cherche la meilleure formule pour son retour, multipliant les idées même les plus folles comme accorder à Messi une partie des revenus liés aux nouveaux sponsors, un intéressement sur les billets vendus pour les matches à domicile, un autre sur les ventes de maillots. Le camp du capitaine argentin, désireux de voir La Pulga continuer d’évoluer en Ligue des Champions et ainsi se rapprocher du record de buts de Cristiano Ronaldo, et celui du Barça sont optimistes. D’autant plus que la Major League Soccer et l’Arabie saoudite restent à l’affût et apparaissent comme de solides plans B.