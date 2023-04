PSG - OL : la soirée noire de Leo Messi

Leo Messi disputait son 50e match de Ligue 1. Il n’atteindra probablement jamais les 100. Peut-être même qu’il n’ira pas à la prochaine dizaine. Face à l’Olympique Lyonnais, l’Argentin a de nouveau souffert et montré ses limites actuelles. Rarement dans le ton de la rencontre aussi bien techniquement que physiquement malgré un ou deux éclairs, il a manqué à peu près tout ce qu’il a entrepris. Au grand dam du PSG, battu par les Gones au Parc des Princes (1-0), et de ses supporters.

La suite après cette publicité

Ces derniers avaient même donné le ton avant le match. La Pulga a été sifflée par une partie du public à deux reprises à l’évocation de son nom sur la feuille de match. Il n’a pas arrangé son cas par la suite entre passes ratées pour Mbappé en profondeur (14e, 43e), manque de remplacement défensif, déficit physique. Point d’orgue de cette soirée calvaire à la 67e minute sur un nouveau geste manqué devant la surface lyonnaise. Le Parc siffle à nouveau.

À lire

PSG : les grosses conditions exigées par Lionel Messi pour prolonger

Galtier n’a pas aimé les sifflets

«Les sifflets, je les trouve durs, oui. On attend qu’ils débloquent des situations avec Kylian (Mbappé). Autour de Leo, il faut un dépassement de fonction des joueurs. On ne peut pas tout attendre d’eux. Leo a tenté, il a réussi certains décalages. Il a raté aussi. Je trouve que les sifflets sont très durs. C’est un joueur qui donne beaucoup. Il a beaucoup donné sur la première partie de saison. Mais c’est aussi aux autres d’avoir plus de dépassement de fonction» prévient un Galtier de plus en plus sur la sellette avant de répondre à une nouvelle question sur son joueur. «Je ne trouve pas que ce soit un fantôme. Je ne suis pas de votre avis.» Cinglant.

La suite après cette publicité

Quelque chose est en train de se casser entre le septuple Ballon d’Or et le club de la capitale. Du moins avec une partie de ses fans. Avec le club, c’est moins visible. Il n’empêche qu’après cette nouvelle médiocre prestation, et après le Bayern notamment, il n’arrange pas son cas. En fin de contrat en juin et courtisé par le Barça, qui a même publiquement déclaré par la voix de Laporta travailler à son retour, Messi est peut-être en train de convaincre les derniers septiques qu’il est temps de mettre fin à ce mariage de raison entamé il y a bientôt deux ans.