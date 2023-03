PSG : le FC Barcelone confirme avoir débuté des discussions avec le clan Messi !

Actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Lionel Messi va devoir trancher pour sa fin de carrière. Si la MLS lui fait actuellement les yeux doux, le champion du monde argentin semble, plutôt, prêt à continuer l’aventure dans la capitale française. Méfiance toutefois puisque le FC Barcelone est toujours autant déterminé à l’idée de rapatrier la Pulga en Catalogne. Et ce vendredi, le club catalan a multiplié les déclarations publiques pour préciser, si ce n’était pas clair, l’envie de revoir Messi au Barça.

Vice-président des Blaugranas, Rafa Yuste s’est d’ailleurs exprimé sur l’avenir du septuple Ballon d’Or. L’occasion pour le dirigeant barcelonais de rappeler le fort intérêt des Culers : «nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait combien nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne. C’est sûr que Messi aime le Barça et la ville, donc nous espérons trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici». Forcément, après ces déclarations, les journalistes en ont profité pour aussi questionner Xavi en conférence de presse avant le match face à Elche.

Xavi rêve du retour de Messi

L’ancien coéquipier de l’Argentin veut évidemment le revoir dans son club, mais il faudra d’abord penser aux finances. «Si c’est faisable ? Cela dépendra de nombreux facteurs. Nous sommes menacés par le fair-play financier, mais ce qui décidera le plus, c’est la volonté de Leo. Il sait que les portes lui sont ouvertes. Mais oui, je suis amoureux de Leo, et il ne faut pas se méprendre. Je l’ai vu grandir. Les gens sont enthousiastes. C’est un 'Last Dance’, comme Michael Jordan. La fièvre du Camp Nou ne se perd pas. Le stade est plein et les gens sont enthousiastes», a-t-il lancé avant d’évoquer son rôle en cas d’arrivée de Messi.

«Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de ce qu’il fait. S’il veut revenir, nous en parlerons. Mais nous n’avons pas beaucoup parlé. S’il veut revenir, nous l’écouterons. Je serai le premier à ajouter ma voix pour qu’il revienne. Je n’ai pas parlé de l’année prochaine. (…) Ce n’est pas le moment de parler du retour de Leo. Je lui parle beaucoup parce que c’est mon ami. Nous nous occupons du problème, mais il y a un monde entre aujourd’hui et demain. Espérons que nous le verrons à la maison». Le message est passé. Alors que la fin de saison arrive à grands pas, Lionel Messi aura donc le choix au moment de décider de son avenir. Si le PSG est toujours dans la course, le Barça rêve de mieux terminer son histoire avec LM10.