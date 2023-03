PSG : énorme retournement de situation pour Lionel Messi !

Et si le PSG parvenait à ses fins ? Depuis des mois déjà, le club de la capitale travaille pour prolonger Lionel Messi, dont le contrat expire en juin. Un dossier complexe sur tous les points, et notamment sur le volet financier. Quoi qu’il en soit, ces dernières semaines, divers médias en Europe comme en Amérique du Sud expliquaient que le principal concerné n’avait pas spécialement envie de rempiler malgré l’insistance des décideurs parisiens.

En Espagne, on commençait même à croire à un retour au FC Barcelone, suite au rapprochement du clan Messi et de Joan Laporta notamment. Nous vous révélions d’ailleurs que La Pulga verrait d’un bon oeil un retour en Catalogne. Dans le même temps, les discussions ont continué avec l’état major du club de la capitale. Et on dirait que ce dernier pourrait avoir trouvé les bons mots pour convaincre la vedette de l’Albiceleste de rester.

Le Mondial 2026 dans le viseur

C’est en tout cas ce que laisse entendre Radio Marca, la radio du célèbre journal espagnol. Le média indique ainsi que Lionel Messi va prolonger pour une saison supplémentaire du côté de Paris. Son plan est ainsi de rester à Paris jusqu’en 2024, avant de prendre la direction de la Major League Soccer jusqu’en 2026, année du Mondial qui se disputera justement en terres américaines, et qu’il a l’intention de jouer avec sa sélection. Il aura alors 39 ans.

Une information qui risque d’en surprendre plus d’un, puisque même du côté de Paris, certaines têtes pensantes commençaient à s’interroger sur l’utilité de faire signer un nouveau bail à l’Argentin, notamment à cause des problèmes que cela peut engendrer d’un point de vue de l’équilibre de l’équipe. Les fans du champion de France en titre étaient eux aussi, en bonne partie, assez défavorables à une prolongation. Décidémment, ce feuilleton nous réserve bien des surprises !