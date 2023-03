PSG : Lionel Messi chaud pour revenir au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Qu’il semble loin le temps où Lionel Messi débarquait au Bourget devant des milliers de personnes qui scandaient son nom, forcément heureux de voir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football rallier le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Venu pour faire passer un cap au PSG, Lionel Messi (35 ans) est loin d’avoir réussi son pari moins de deux ans après son arrivée. On peut même dire que sous l’impulsion de la Pulga, le club de la capitale vit sans doute l’une des pires saisons sous pavillon QSI.

Alors que tout semblait parti pour que l’aventure parisienne du champion du monde 2022 se poursuive une saison supplémentaire (il est en fin de contrat le 30 juin 2023), et qu’un accord verbal avait été trouvé en décembre, les positions se sont clairement éloignées, comme nous le révélions le 13 février dernier. Il y a un mois, une prolongation n’était clairement pas l’hypothèse privilégiée par le champion du monde et son entourage. Les dernières semaines n’ont fait que renforcer ce sentiment, malgré les démentis réguliers de son père.

Lionel Messi et la nostalgie du Barça

Entre les trop nombreuses défaites du PSG, l’élimination face au Bayern Munich, une relation plus que tendue avec les supporters, et surtout une brouille avec Christophe Galtier, l’aventure parisienne se complique sérieusement. D’ailleurs mardi, Lionel Messi a quitté prématurément l’entrainement après avoir refusé de participer à un exercice. Le coach parisien a tenté de le retenir en vain devant des joueurs parisiens, médusés. Forcément, à la vue de ces éléments, l’esprit de Lionel Pour le moment, Messi paraît de plus en plus loin de la capitale et ce, même si Christophe Galtier, malgré une certaine inimitié de la part de sa star, apprécie et défend toujours Leo Messi, n’hésitant à rappeler les 18 buts et 17 passes décisives de ce dernier cette saison.

Et si l’idée de rallier la MLS un jour et plus précisément Miami existe, une autre option est désormais envisagée par le clan Messi, à savoir revenir à Barcelone. Bien qu’heureux à Paris, le septuple Ballon d’Or est toujours nostalgique de la cité catalane et y retourne dès qu’il en a l’occasion. Revenir au Barça, dans un club qu’il connaît par cœur, serait une opportunité en or. Des rendez-vous entre Jorge Messi et Joan Laporta ont déjà eu lieu. Des échanges réguliers ont également lieu entre la Pulga et Xavi.

Le Barça essaie de trouver une solution pour le faire revenir

Seul problème et il est de taille, les finances exsangues du club blaugrana. Déjà en grande difficulté pour valider le nouveau contrat de Gavi, le Barça est scruté de près par la Liga et son président, Javier Tebas, qui effectue un marquage individuel auprès du FCB. Si les deux parties veulent de nouveau travailler ensemble, il faudra vendre plusieurs joueurs et se délester d’une partie de la masse salariale pour espérer récupérer la Pulga. On en est encore loin, mais le champion du monde argentin sait visiblement de plus en plus là où il veut jouer la saison prochaine…