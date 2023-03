PSG : l’Argentine redoute le retour de Lionel Messi à Paris

La suite après cette publicité

Lionel Messi était sur un petit nuage pendant cette trêve. De retour en Argentine après le sacre obtenu en décembre dernier au Qatar, la vedette de l’Albiceleste et ses partenaires ont été accueillis en véritables héros. Et, logiquement, c’est le joueur du PSG qui a reçu le plus de chants à sa gloire et le plus d’éloges, confirmant qu’il est bel et bien considéré comme un dieu vivant par ses compatriotes. Auteur de quatre buts lors des deux rencontres jouées par l’écurie championne du monde, le joueur formé au Barça risque de vivre un retour à Paris difficile…

Idôlatré sur ses terres, Messi n’est, et ça peut se comprendre, pas dans le coeur de tous les Parisiens. Ses prestations très médiocres dans les grands rendez-vous et sa nonchalance sur le terrain, lorsqu’il faut défendre surtout, agacent plus d’un supporter parisien. Si la direction cherche à prolonger son contrat, la majorité des fans du club de la capitale serait plutôt pour le laisser filer. Les Argentins craignent ce qui l’attend à son retour en France.

Retour dans le froid parisien

« Quand il arrivera en France, il devra affronter une autre réalité, celle du manque de considération », écrit par exemple Olé, le média sportif de référence du pays du Pape et de Maradona. « Depuis qu’il a mis le pied au pays pendant cette trêve, il a reçu une carapace affective qui lui servira quand il reviendra dans le froid de Paris et du PSG », ajoute le média. « Nuit de rêve pour Messi : les buts, l’affect des gens et le bonheur qu’il ne trouve pas au PSG. […] Le climat à Paris n’est pas idéal, il est pointé du doigt comme l’un des responsables de l’échec parisien », écrit de son côté ESPN.

Des sifflets parisiens à ses jours les plus heureux avec l’Argentine, explique Clarin. Clairement, les Argentins s’inquiètent même de la santé mentale du joueur, qui connaît donc de sacrés hauts et bas émotionnels en fonction de l’endroit où il se trouve. Mais comment reprocher aux Parisiens leur mécontentement quand on voit ce qu’est encore capable de faire La Pulga avec sa sélection…