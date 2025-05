Liverpool : Trent Alexander-Arnold se fait détruire par ses fans

Liverpool et Trent Alexander-Arnold, c’est terminé. À quelques jours seulement de l’expiration de son contrat, le latéral droit de 26 ans a décidé de mettre fin à ses 20 années disputées pour son club formateur, marquée par 9 trophées dont la Ligue des Champions 2019 et les Premier League 2020 et 2025. «Je n’ai jamais rien connu d’autre et cette décision consiste à vivre un nouveau défi, à sortir de ma zone de confort et à me dépasser tant sur le plan professionnel que personnel», a-t-il annoncé lors de son message de départ.

La suite après cette publicité

Une vidéo qui ne passe pas du tout auprès d’une partie des supporters. En effet, beaucoup estiment qu’il a trahi son club formateur en le quittant gratuitement, pour rejoindre le Real Madrid. Plusieurs fans se sont filmés en train de brûler son maillot, alors que d’autres ont commenté «va-t’en, espèce de rat» », «Judas» ou «sale serpent» sous la vidéo d’annonce de son départ. Trent Alexander-Arnold aura l’occasion de faire ses adieux à Anfield lors de la dernière journée de Premier League contre Crystal Palace, le 25 mai prochain.