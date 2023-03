PSG : les grosses conditions exigées par Lionel Messi pour prolonger

«Concernant l’avenir de Leo, il y a sa position et celle du club. Ça discute entre les deux parties. Moi, je suis focus sur les 10 matchs qui se présentent pour aller chercher ce titre de champion de France. Quant à savoir ce que vont décider les deux, ça reste confidentiel». En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s’est, une nouvelle fois, montré énigmatique à propos de l’avenir du capitaine argentin. Car si la tendance semble en faveur du PSG, plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, passent à l’offensive.

Courtisé par la MLS, qui est prête à lui proposer un contrat totalement inédit, le FC Barcelone a également officialisé des discussions pour un retour de sa légende. Vice-président des Blaugranas, Rafa Yuste affirme que le club catalan a «été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait combien nous l’apprécions et j’aimerais qu’il revienne (…) Nous espérons trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici».

Lionel Messi veut savoir pour Neymar et Mbappé

Comme nous le révélions, Lionel Messi a, bel et bien, des envies d’ailleurs et songe très sérieusement à revenir à Barcelone. Mais, pour l’heure, aucune décision officielle n’est prise et La Pulga devra être attentif à toutes les offres, dont celle d’une prolongation au PSG. D’après les dernières révélations de Sport, Lionel Messi n’entend pas se précipiter pour son avenir avant de prendre une décision et reste attentif au projet sportif, malgré le fait qu’il entamera sa 36ème année, le 24 juin prochain.

En ce sens, l’attaquant argentin veut savoir quel sera l’avenir de l’entraîneur Christophe Galtier sur le banc du PSG et - s’il venait à prendre la porte cet été - quel sera le nom de son remplaçant. De plus, Lionel Messi aimerait savoir quel sera l’avenir de Neymar, son ami proche du vestiaire parisien, ainsi que celui de Kylian Mbappé afin de savoir quel rôle l’attend avec le club francilien l’an prochain, s’il prolonge. De son côté, le PSG ne doit certainement pas apprécier les déclarations publiques à propos de son numéro 30.