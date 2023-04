Mercato : le PSG veut prêter El Chadaille Bitshiabu !

La suite après cette publicité

Une formation accélérée… Voilà ce que l’on pourrait dire des débuts d’El Chadaille Bitshiabu en pro du côté du PSG. Utilisé avec parcimonie par Christophe Galtier avant la Coupe du Monde, l’international U19 tricolore a joué 8 matches depuis fin décembre et a joué une mi-temps face au Bayern Munich et a été titularisé au Parc contre Rennes et l’OL pour deux défaites à la clé. Catapulté dans l’arrière-garde du PSG « à l’insu de son plein gré », le géant parisien d’1m97 a profité des nombreuses blessures d’une défense parisienne considérée comme très juste en début de saison et même lors du mercato hivernal.

Entre les blessures de Sergio Ramos, de Presnel Kimpembe et de Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu doit évoluer aux côtés d’un Marquinhos dans le dur ces dernières semaines et d’un Danilo Pereira qui fait mieux que dépanner en défense. Si le coach parisien n’a pas hésité à rejeter la faute sur son n°31 face au Bayern Munich notamment, il est difficile de lui tenir rigueur de ses errements défensifs liés à son plus jeune âge.

Souvent mis en difficulté face à l’OL dimanche soir notamment sur les ballons longs, dans les relances et aussi face à un Alexandre Lacazette qui l’a poussé à la faute et au carton jaune dès le début du match, le titi parisien a fait ce qu’il a pu, mais il a clairement montré ses limites, sans doute dû à la dynamique compliquée du PSG, à son manque d’expérience et à une certaine forme de fébrilité. Mais peut-on pour autant l’accabler ? Au sein du club de la capitale, on refuse de tirer sur l’ambulance bien au contraire. Véritable rayon de soleil du vestiaire, El Chadaille Bitshiabu est encore perfectible aux yeux du staff technique parisien, mais fait partie plus que jamais du projet du PSG pour l’avenir.

Ainsi, Luis Campos et la direction du club ont déjà un plan pour leur défenseur pour la saison prochaine. Selon nos informations, l’idée est de le prêter pour une saison sans option d’achat afin de lui permettre de gagner en temps de jeu. Un peu sur le même principe qu’un Isaak Touré (OM), auteur d’un prêt pour le moins réussi du côté de l’AJ Auxerre. Des clubs, dont les noms n’ont pas fuité, se sont déjà manifestés. Il pourrait s’agir d’une sorte de deal gagnant-gagnant pour les différentes parties puisque l’horizon parisien sera bouché la saison prochaine pour El Chadaille Bitshiabu aussi bien avec le retour à la compétition d’un Presnel Kimpembe, l’arrivée quasi acquise de Milan Skriniar et le recrutement d’un autre défenseur central souhaité par la direction du PSG (Kim, Pau Torres, Gonçalo Inacio, etc…).