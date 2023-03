Mercato : 6 joueurs du PSG sont déjà menacés

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a encore déçu. La semaine dernière, les Franciliens se sont inclinés 2 à 0 à Munich et ont été éliminés de la Ligue des Champions (3-0 sur les deux rencontres, ndlr). Depuis, le club de la capitale s’agite plus que jamais en coulisses. En effet, tout le monde ou presque est pointé du doigt après cette nouvelle désillusion. De la direction au staff, en passant par les joueurs, personne n’a été épargné.

Si les pensionnaires du Parc des Princes veulent terminer sur une bonne note en remportant la Ligue 1, ils préparent d’ores et déjà l’avenir. Menacés selon Relevo, Christophe Galtier et Luis Campos ne le seraient pas vraiment selon plusieurs médias français. Les deux hommes planchent même sur le prochain mercato. Hier, AS a révélé les noms des six joueurs choisis par la direction francilienne afin d’entourer Kylian Mbappé, toujours au centre du projet.

Plusieurs éléments jouent déjà très gros

Ce lundi, L’Equipe s’intéresse aux éléments sur la sellette. Et ils sont nombreux à être dans le collimateur de l’entraîneur et du conseiller du football du PSG. Cet été, les deux hommes n’hésiteront pas à couper des têtes comme ils l’avaient fait l’an dernier en invitant les indésirables à s’en aller et en réduisant drastiquement la taille de l’effectif. Ce qui n’avait pas forcément été un choix judicieux puisque Paris a raté ses deux derniers mercatos et s’est affaibli. Qu’importe, Galtier et Campos veulent aller au bout de leurs idées.

Ainsi, cinq joueurs sont menacés d’après L’Equipe. Il s’agit de Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Juan Bernat et Fabian Ruiz, qui est moins sur la sellette que les autres. Quatre sur les cinq sont des joueurs arrivés l’été dernier (Vitinha et Mukiele sont épargnés). Ils n’ont pas totalement convaincus et certains ont même déçu. C’est le cas d’Ekitike, auquel Galtier croit, et Sanches. Ils jouent très gros tout comme Sergio Ramos, dont la prolongation de contrat n’est pas assurée. Neymar, lui, a été invité à s’en aller mais n’aura pas l’occasion de montrer un meilleur visage puisqu’il est out pour 3 ou 4 mois. Paris prépare déjà l’avenir !