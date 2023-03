PSG : quel avenir pour le duo Galtier-Campos ?

La suite après cette publicité

C’est un vrai marronnier. Année après année aux alentours de la 2e semaine de mars, le PSG prend la porte en Ligue des Champions. Le cru 2023 n’aura pas échappé à la règle. Battu 1-0 au Parc des Princes, le champion de France a essuyé un nouveau revers en Bavière (2-0) et doit sortir dès les 8es de finale. Forcément, quand l’objectif d’un club est de remporter cette compétition, chaque nouvel échec amène son lot de conséquences afin de rectifier le tir pour la saison suivante.

Ainsi, c’est l’avenir de Christophe Galtier qui est déjà remis en question. L’entraîneur, arrivé à la surprise générale l’été dernier parce que Zidane a refusé le poste, a montré ses limites tactiques hier. Certes, pas aidé par les blessures de Marquinhos et de Mukiele durant la rencontre, il n’a jamais trouvé la clé pour changer l’issue d’un match qui semblait, au fil des minutes, fatale. À l’aller déjà, le coach de 56 ans avait été battu par son homologue, surtout dans le contenu d’ailleurs.

Doha scrute Galtier et Campos de très près

La question de son avenir a été mise sur la table dès la conférence de presse d’après match. «C’est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Il y a une déception, c’est comme ça. Le club fondait beaucoup d’espoirs sur cette compétition. Moi je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison avec beaucoup d’énergie et de détermination.» Des décisions seront prises dans les semaines à venir, d’autant que Nasser Al-Khelaïfi est furieux après l’élimination.

Galtier le sait, il jouait gros hier soir. Comme Marca le rapportait hier, à Doha on surveille la situation du club de très près. Luis Campos est surtout dans le viseur à vrai dire. Le conseiller football du club va devoir se justifier après un mercato d’été et d’hiver insatisfaisants. Entre ça et un bilan sportif encore décevant, le Portugais est sur la sellette. Sa proximité avec le clan Mbappé ne sera peut-être pas suffisant pour le sauver en fin de saison, tout comme l’entraîneur qu’il a amené avec lui dans ses bagages.