Warren Zaïre-Emery remercie le PSG après sa prolongation

Quelques minutes avant le match nul concédé par le PSG face au HAC (3-3), le club de la capitale a officialisé la prolongation de Warren Zaïre-Emery jusqu’en juin 2029. Présent en zone mixte après ce match comptant pour la 31e journée de Ligue 1, le jeune milieu de terrain parisien a logiquement remercié l’ensemble du club. L’occasion également pour lui d’envoyer un message aux supporters.

«C’est une immense fierté de continuer l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis là depuis 2014, je suis passé par toutes les étapes et je tenais à remercier le président, le coach pour la confiance qu’il me donnent, le club aussi, toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre aussi et qui contribuent à la réussite de chaque joueur. Je remercie aussi les supporters qui sont toujours là et j’espère les rendre fiers comme je le fais depuis le début de la saison».